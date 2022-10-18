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PUBG Battlegrounds, Dead by Daylight iş birliğini duyurdu

Gamegar Haberleri

Tüm zamanların en çok ilgi gören battle royale oyunu PUBG Battlegrounds, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile Cadılar Bayramı'na özel 21 Ekim'de Dead by Daylight iş birliğini duyurdu.

PUBG Battlegrounds'ın resmi Twitter hesabından yaptığı duyuru ile Cadılar Bayramı etkinliğini aksiyon hayatta kalma korku oyunu Dead by Daylight iş birliği ile kutlayacak.

PUBG Battlegrounds'ın Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Yakaladım! İşte dünyanın en korkunç saklambaç oyunu geliyor. 21 Ekim'de yeni modumuzda görüşmek üzere" sözlerine yer vererek. Dead by Daylight iş birliğini açıkladı.

PUBG Battlegrounds, Dead by Daylight iş birliğini duyurdu

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Yayınlanan videoda bol gerilim müziğiyle beraber birinden kaçarken ekranda "ölümcül gecede hayatta kal" sözleri gelmesinin ardından bizi silahla kovalayan bir oyuncu, dayanıklılığımızın tükendiği yerde kafamıza silah dipçiği ile vurarak bayıltıp Dead by Daylight mekanikleri ile oyuncuyu omuzuna yükleyerek götürüyor.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Cadılar Bayramı Pubg Gamegar Haberler

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