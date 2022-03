PS Plus Nisan 2022 Oyunları Duyuruldu

Sony PS Plus Nisan 2022 oyunlarını oyuncularla paylaştı. Oyunlar bütün PS Plus üyeleri için ücretsiz olacak.

Sony yakın zamanda yaptığı açıklamada PS Plus'ı duyurmuş ve servisle ilgili detayları oyuncularla paylaşmıştı. Servisin tanıtımı sırasında yapılan açıklamalardan birisi de PlayStation sahiplerinin uzunca bir süredir kullandığı PS Now ile ilgiliydi. Sony duyuruda PS Now'ın rafa kaldırılacağını ve burada verilen hizmetlerin PS Plus'a aktarılacağını söylemişti. Üyeler servisle ilgili yeni detaylar beklerken bu defa da Sony PS Plus Nisan 2022 oyunlarını oyuncularla paylaştı

Sony'nin duyurusundan önce de Dealabs çıkacak 3 oyunun sızıntısı yapmıştı. Gelen açıklamalarla beraber Dealabs tarafından yapılan sızıntıların da doğru olduğu anlaşıldı. Bu üç oyun 5 Nisan tarihinden itibaren PS Plus üyeleri tarafından oynanabilir olacak. Servise üye olan kullanıcılar oyunları oynamak için fazladan bir ücret de ödemeyecek. Verilecek oyunların listesi ise şu şekilde:

Slay the Spire

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

Hood: Outlaws & Legends

Sony PS Plus ile Xbox'ın Game Pass'ine rakip olmaya çalışacak. Xbox son yıllarda bu tarafa yaptığı yatırımlar ve önemli stüdyo alımlarıyla Game Pass'i bir hayli güçlendirdi. Öte yandan Sony'nin de elinde oyun dünyasının en sevilen oyunları ve güçlü stüdyolarından bazıları bulunmakta. Bununla beraber Game Pass'in en çekici özelliklerinden birisi olan ilk parti oyunların çıktığı gibi oynanabilir olması özelliği PS Plus'da olmayacak.

PS Plus'ın bir diğer özelliği ise kendi içinde bir seviye sistemi bulundurması. Servisin sunduğu en basit üyelik sistemi olan PS Plus Essential, şimdi rafa kaldırılan PS Now sisteminin yeni hali olacak ve size aylık 2 oyun verecek. Bir sonraki aşama olan PS Plus Extra, Essential'ın sağladığı özelliklerin yanı sıra 400'e yakın PS4 ve PS5 oyununu indirilebilir olarak size sunacak. Son seviye olan PS Plus Premium ise önceki saydığımız 2 paketin özelliklerini de içinde barındıracak ve size ayrıca PS1, PS2 ve PS3 oyunlarını oynama şansı verecek.

SaveButonu / Gamegar