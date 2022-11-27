Project Playtime ne zaman çıkacak?
Gamegar Haberleri
Poppy Playtime'ın geliştiricisi MOB Games tarafından geliştirilip yayınlanacak oynaması ücretsiz korku oyunu Project Playtime'ın ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Peki, Project Playtime ne zaman çıkacak? Project Playtime çıkış tarihi! Detayları haberimizde…
Oynaması ücretsiz çok oyunculu korku oyunu Project Playtime'ın ne zaman çıkış yapacağı korku oyunu hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Project Playtime ne zaman çıkacak? İşte detaylar…
PROJECT PLAYTIME NE ZAMAN ÇIKACAK?
MOB Games'in yaptığı duyuru ile oynaması ücretsiz korku oyunu Project Playtime, 6 Aralık 2022 tarihinde erken erişim ile Steam'de piyasaya sürülecek.
PROJECT PLAYTIME KONUSU NE?
PROJE: PLAYTIME, altı oyuncunun oyuncak fabrikasında dolaşan korkunç bir canavardan sağ kurtulurken dev bir oyuncak yaratmaya çalıştığı, oynaması ücretsiz çok oyunculu bir korku oyunudur. Yedinci bir oyuncu canavarı kontrol eder ve kendisine yalnızca bir hedef verilir: Herkesi bulun ve öldürün.
Dünyanın en büyük oyuncak şirketi Playtime Co.'da Kaynak Çıkarma Uzmanı olarak işinize hoş geldiniz! Fabrikanın kapalı alanlarından devasa oyuncak parçalarını çıkarmaktan sorumlu özel bir birime atandınız. Parçalar şifreli bulmacaların arkasında kilitli ve bir zamanlar büyülü olan bu yerleri ele geçiren ucube canavarlar tarafından korunuyor. Parçaları alın, canavarlarla her türlü temastan kaçının ve en önemlisi... ölmeyin.
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Kendinizi 6'ya 1 hayatta kalma savaşına hazırlayın. Altı oyuncu Survivor rolünü üstlenecek. Birlikte, hayatta kalmaya çalışırken bulmacaları çözmeli ve destansı boyutta bir oyuncak yapmalıdırlar. Bir oyuncu Canavar rolünü üstlenecek. Hepsi avlarını yakalayıp öldürmek için kullanılan benzersiz bir dizi beceri sunan, aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç karakter var.
- GRABPACK - Hayatta kalanlar, GrabPack olarak bilinen güçlü bir aracı kullanır. İki uzun, uzatılabilir kolla çoğu şeyi yapabilirsiniz. İster ağır bir nesne taşıyor, ister uzaktan bir şey kapıyor, bulmacaları tamamlıyor veya kapıları kavrayarak canavarın suratına çarparak kapatıyor olsun, GrabPack fazlasıyla yeteneklidir.
- MANİK CANAVARLAR - Bir canavar olarak, her biri bir Playtime Co. oyuncağına dayanan canlı, devasa bir canavarlık olan üç farklı karakter arasından seçim yapabilirsiniz. Huggy Wuggy, Mommy Long Legs ve yeni gelen Boxy Boo, kendi yetenek setlerini ve benzersiz oyun tarzlarını sunuyor. İster Huggy ile manyak bir canavar, Annenle hızlı ve çevik, ister Boxy ile esnek bir avcı olmak iste, bu amaca uygun bir canavar var.
- SABOTAJ - Canavarlar her zaman sürpriz unsuru isteyecektir. Oyuncak Biletlerini kullanarak (Oyuncak Biletleri sadece oyun oynayarak kazanılabilen oyun içi bir para birimidir. Bu biletleri satın alamazsınız, kazanmak için ödeme yoktur), Sabotaj adı verilen yeni yetenekler satın alabilir ve yükseltebilirsiniz. Bunlar, oyunculara atlamanızı sağlar. Hayatta kalanları kör etmek, yollarını bubi tuzağına düşürmek, GrabPack'lerini yok etmek ve çok daha fazlasını yapmak için bunları kullanın.
- FEAR FACTORY - Playtime Co., Oyuncak imalat endüstrisinin kralıdır ve siz de onun içindesiniz. Bu çarpık fabrikanın birçok farklı bölümünü içeren iki büyük haritayı keşfedin. Sahte altından heykelleri olan son teknoloji bir tiyatro ve oyuncakların bol olduğu bir üretim alanı.
- DAHA İYİ & DAHA GÜÇLÜ - Hayatta kalanlar herhangi bir varsayılan yetenekle sınırlı olmayacak. Perks ile daha da esnetin ve kendi sınıfınızı oluşturun! Oyuncak Biletleri ile ikramiye satın alabilir ve yükseltebilirsiniz (Oyuncak Biletleri, yalnızca oyun oynayarak kazanılabilen oyun içi para birimidir. Bu biletleri satın alamazsınız, kazan-kazan seçeneği yoktur). Bu avantajlarla, hayal ettiğiniz Survivor türü olabilirsiniz. Bulmaca Ustası veya Medic, Speed Demon veya Shadow Walker; Ancak oynamak istediğiniz kaplıdır.
- İYİ GÖRÜNMEK - Karakterinizin görünüşünü bir sonraki seviyeye taşımak ister misiniz? PROJE: PLAYTIME, sürekli olarak yeni kozmetik ürünler sunan dönüşümlü bir mağaza ve 100 seviye kozmetik görkem sunan sezonluk bir OYUNCAK KUTUSU sunuyor. Hayatta kalmak için savaşırken harika görünün. Veya canavar sizseniz, herkesi parçalara ayırırken harika görünün.