Poppy Playtime'ın geliştiricisi MOB Games tarafından geliştirilip yayınlanacak oynaması ücretsiz korku oyunu Project Playtime'ın ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Peki, Project Playtime ne zaman çıkacak? Project Playtime çıkış tarihi! Detayları haberimizde…

Oynaması ücretsiz çok oyunculu korku oyunu Project Playtime'ın ne zaman çıkış yapacağı korku oyunu hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Project Playtime ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

PROJECT PLAYTIME NE ZAMAN ÇIKACAK?

MOB Games'in yaptığı duyuru ile oynaması ücretsiz korku oyunu Project Playtime, 6 Aralık 2022 tarihinde erken erişim ile Steam'de piyasaya sürülecek.

PROJECT PLAYTIME KONUSU NE?

PROJE: PLAYTIME, altı oyuncunun oyuncak fabrikasında dolaşan korkunç bir canavardan sağ kurtulurken dev bir oyuncak yaratmaya çalıştığı, oynaması ücretsiz çok oyunculu bir korku oyunudur. Yedinci bir oyuncu canavarı kontrol eder ve kendisine yalnızca bir hedef verilir: Herkesi bulun ve öldürün.

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Dünyanın en büyük oyuncak şirketi Playtime Co.'da Kaynak Çıkarma Uzmanı olarak işinize hoş geldiniz! Fabrikanın kapalı alanlarından devasa oyuncak parçalarını çıkarmaktan sorumlu özel bir birime atandınız. Parçalar şifreli bulmacaların arkasında kilitli ve bir zamanlar büyülü olan bu yerleri ele geçiren ucube canavarlar tarafından korunuyor. Parçaları alın, canavarlarla her türlü temastan kaçının ve en önemlisi... ölmeyin.

Kendinizi 6'ya 1 hayatta kalma savaşına hazırlayın. Altı oyuncu Survivor rolünü üstlenecek. Birlikte, hayatta kalmaya çalışırken bulmacaları çözmeli ve destansı boyutta bir oyuncak yapmalıdırlar. Bir oyuncu Canavar rolünü üstlenecek. Hepsi avlarını yakalayıp öldürmek için kullanılan benzersiz bir dizi beceri sunan, aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç karakter var.