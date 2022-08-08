Project Hospital sistem gereksinimleri neler? Project Hospital kaç GB?
Oxymoron Games tarafından geliştirilip yayınlanan hastane inşa etme ve yönetme simülasyonu Project Hospital'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Project Hospital sistem gereksinimleri neler? Project Hospital kaç GB? Detaylar haberimizde…
İnşa ve yönetme simülasyon oyunları arasında bulunan Project Hospital'ın sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından "Project Hospital sistem gereksinimleri" şeklinde aratılıyor. Peki, Project Hospital sistem gereksinimleri neler? Project Hospital kaç GB? İşte detaylar…
Project Hospital'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel i3 3210 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, 4 GB RAM ve Intel HD 4000 ekran kartı ile oynanabilmektedir. Önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel i5 6600K veya AMD Ryzen 3 3300X işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 460 ekran kartı gerektirmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel i3 3210 veya AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD 4000
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel i5 6600K veya AMD Ryzen 3 3300X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 460
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Project Hospital'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 1 GB'lık boş alan gerekmektedir.