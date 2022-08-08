İnşa ve yönetme simülasyon oyunları arasında bulunan Project Hospital'ın sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından "Project Hospital sistem gereksinimleri" şeklinde aratılıyor. Peki, Project Hospital sistem gereksinimleri neler? Project Hospital kaç GB? İşte detaylar…

PROJECT HOSPITAL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Project Hospital'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel i3 3210 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, 4 GB RAM ve Intel HD 4000 ekran kartı ile oynanabilmektedir. Önerilen ayarlarda oynamak için ise Intel i5 6600K veya AMD Ryzen 3 3300X işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 460 ekran kartı gerektirmektedir.

PROJECT HOSPITAL MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel i3 3210 veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 4000

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

PROJECT HOSPITAL ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel i5 6600K veya AMD Ryzen 3 3300X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 460

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

PROJECT HOSPITAL KAÇ GB?

Project Hospital'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 1 GB'lık boş alan gerekmektedir.