Pro Soccer Online, yüksek düzeyde beceri tabanlı, çevrimiçi çok oyunculu bir futbol oyunudur. Kazanmak için ödeme gerektirmeyen, rekabetçi ve ödüllendirici, sorunsuz, fizik tabanlı, girdiye dayalı oynanışla benzersiz bir spor oyunu deneyimi sunar. Peki, Pro Soccer Online sistem gereksinimleri neler? Pro Soccer Online kaç GB? Pro Soccer Online minimum sistem gereksinimleri neler? Detaylar haberimizde…

PRO SOCCER ONLINE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Pro Soccer Online'ı oynayabilmek için son model ekran kartlarına veya işlemcilerine ihtiyaç duyulmamaktadır. Intel ve AMD için 2.5 GHz veya daha üstü bir işlemci, 8 GB RAM ve GeForce GTX 470 veya AMD Radeon 6670 HD serisi bir ekran kartı ile minimum düzeyde oynayabilirsiniz.

Pro Soccer Online Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Quad-core Intel veya AMD işlemci of 2.5 GHz veya daha hızlısı

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 470 GTX veya AMD Radeon 6870 HD serisi kart veya daha yükseği

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Pro Soccer Online Kaç GB?

Pro Soccer Online'ı oynayabilmeniz için minimum 2GB boş depolama alanı gerekmektedir.