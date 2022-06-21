Pringles'tan ilginç ilan: Oyun karakteri olana 25 bin dolar

Pringles, Train Sim World 2 oyunu için ilginç bir iş ilanı açtı. Atıştırmalık devi, simülasyon oyununda "Pringles otomat görevlisi" olarak görev yapacak birini aradığını söyledi. Ancak işe alınacak bu kişi, oyuncu olmayan karakter (NPC) rolünde olacak.

Pringles, oyunda çalışacak otomat görevlisi arıyor

20 Haziran'da başlayan ve 6 Temmuz'da sona erecek olan ilginç iş ilanının kazananı ise sosyal medya üzerinden seçilecek. Pringles'ın açıklamasına göre Train Sim World 2'de NPC olmak isteyenler, Pringles'ın Instagram veya Twitter hesabına yaratıcı bir video veya fotoğraf göndererek başvurabilir. Atıştırmalık devinin tek şartı ise 50 kelimeden kısa olacak şekilde neden NPC olmak istediğiniz açıklamak.

Pringles, aday listesi için rastgele 50 yarışmacı seçecek. Bu 50 kişi ise yaratıcılıkları, benzersizlikleri ve neden en iyi Pringles otomat NPC'si olduklarına ilişkin açıklamalarına göre değerlendirilecek.

Pringles iş ilanı ile ilgili paylaştığı açıklamada, "Artık bir video oyununda Pringles otomat stokçusu olarak para alabileceğiniz bir dünyada yaşıyoruz" dedi.

20 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında başvuruların açık olacağı bu iş ilanının şimdilik sadece Pringles İngiltere üzerinden yürütüldüğünü belirtelim. Pringles Türkiye'nin böyle bir girişimi olup olmayacağı ise belirsiz.

Shiftdelete / Gamegar