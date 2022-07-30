Bağımsız stüdyo tarafından geliştirilip yayınlanan FPS simülasyon oyunu PowerWash Simulator'ın sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, PowerWash Simulator sistem gereksinimleri neler? PowerWash Simulator kaç GB? İşte detaylar…

POWERWASH SIMULATOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

PowerWash Simulator'ı düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel i5-760 veya AMD Phenom işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD R7-260X ekran kartı gerekmektedir.

POWERWASH SIMULATOR MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 8

İşlemci: Intel i5-760 veya AMD Phenom II

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD R7-260X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

POWERWASH SIMULATOR KAÇ GB?

PowerWash Simulator'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 6 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

POWERWASH SIMULATOR KONUSU

Yüksek basınçlı suyun yatıştırıcı sesleri ile endişelerinizi giderin. Elektrikli yıkayıcınızı çalıştırın ve bulabileceğiniz her kir ve kiri uzaklaştırın. Kendi elektrikli yıkama işinizi kurun ve yeni araçların, yükseltmelerin ve daha fazlasının kilidini açın - tümü, parlak bir yüzey elde etmek için elektrikli yıkamanın basit tatminiyle.

Rahatlayın, tek oyunculu modda gevşeyin veya Çevrimiçi İşbirliğinde arkadaşlarınızla oynayın; her iki durumda da, iyi, temiz eğlenceler. Yıkayıcılar, nozullar, temizleyiciler ve uzantılar yelpazeniz için hiçbir kir çok zor değildir. Sıradan, temiz ucubelerden, işin özüne inmek isteyen oyunculara kadar, herkes kendini kaptırmak için alıp oynayabilir. Teraslardan, kaldırımlardan, araçlardan ve halka açık parklardan kiri temizlerken rahatlatıcı atmosferi ve stressiz tempoyu içinize çekin. Yaratıcı olun ve sanat yapın. Nozullarınız fırçalarınızdır; mahalle senin tuvalin. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve endişelerinizi boşa harcayın.