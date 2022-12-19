Potion Craft: Alchemist Simulator sistem gereksinimleri neler? Potion Craft: Alchemist Simulator kaç GB?
Gamegar Haberleri
Niceplay Games tarafından geliştirilip Tiny Build'in yayıncılığını yaptığı tek oyunculu zanaat simülasyon oyunu Potion Craft: Alchemist Simulator'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Potion Craft: Alchemist Simulator sistem gereksinimleri neler? Potion Craft: Alchemist Simulator kaç GB? Potion Craft: Alchemist Simulator kaç TL? Detayları haberimizde…
Potion Craft, iksir yapmak üzere aletleriniz ve malzemelerinizle fiziksel olarak etkileşime girdiğiniz bir simyacı simülatörüdür. Dükkânınız tamamen sizin kontrolünüzde. Yeni tarifler bulabilir, müşterileri dükkânınıza çekebilir, dilediğiniz kadar deney yapabilirsiniz. Tüm kasaba size bel bağlıyor. Potion Craft: Alchemist Simulator sistem gereksinimleri neler? Potion Craft: Alchemist Simulator kaç GB? Potion Craft: Alchemist Simulator kaç TL? İşte detaylar…
Potion Craft: Alchemist Simulator'ı minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3-6100 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 670 veya Radeon HD 7970 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i3-6100
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 670 veya Radeon HD 7970
- DirectX : Sürüm 10
- Depolama : 2 GB kullanılabilir alan
Potion Craft: Alchemist Simulator'ı oynayabilmek için 2 GB boş depolama alanı gerkemektedir.
Potion Craft: Alchemist Simulator'ın Steam fiyatı 25,00 TL'dir.