Niceplay Games tarafından geliştirilip Tiny Build'in yayıncılığını yaptığı tek oyunculu zanaat simülasyon oyunu Potion Craft: Alchemist Simulator'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı araştırılıyor. Peki, Potion Craft: Alchemist Simulator sistem gereksinimleri neler? Potion Craft: Alchemist Simulator kaç GB? Potion Craft: Alchemist Simulator kaç TL? Detayları haberimizde…

Potion Craft, iksir yapmak üzere aletleriniz ve malzemelerinizle fiziksel olarak etkileşime girdiğiniz bir simyacı simülatörüdür. Dükkânınız tamamen sizin kontrolünüzde. Yeni tarifler bulabilir, müşterileri dükkânınıza çekebilir, dilediğiniz kadar deney yapabilirsiniz. Tüm kasaba size bel bağlıyor. Potion Craft: Alchemist Simulator sistem gereksinimleri neler? Potion Craft: Alchemist Simulator kaç GB? Potion Craft: Alchemist Simulator kaç TL? İşte detaylar…

POTION CRAFT: ALCHEMIST SIMULATOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Potion Craft: Alchemist Simulator'ı minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3-6100 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 670 veya Radeon HD 7970 ekran kartı gerekmektedir.

POTION CRAFT: ALCHEMIST SIMULATOR MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i3-6100

: Intel Core i3-6100 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 670 veya Radeon HD 7970

: NVIDIA GeForce GTX 670 veya Radeon HD 7970 DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama : 2 GB kullanılabilir alan

POTION CRAFT: ALCHEMIST SIMULATOR KAÇ GB?

Potion Craft: Alchemist Simulator'ı oynayabilmek için 2 GB boş depolama alanı gerkemektedir.

POTION CRAFT: ALCHEMIST SIMULATOR KAÇ TL?

Potion Craft: Alchemist Simulator'ın Steam fiyatı 25,00 TL'dir.