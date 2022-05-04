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Poppy Playtime Chapter 2 çıkış tarihi açıklandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Poppy Playtime Chapter 2 çıkış tarihi açıklandı

Geliştirici ekip MOB Games'in Twitter'dan yaptığı resmî açıklama ile popüler macera korku oyunu Poppy Playtime Chapter 2 için yeşil ışıkları yaktı ve çıkış tarihini takipçilerine duyurdu.

Macera, aksiyon ve korku oyunu olan Poppy Playtime Chapter 2'nin çıkış tarihi açıklandı. Bölüm 1'in üç katı büyüklüğünde, oyuncak fabrikasının derinliklerine inmelisiniz. Akıllara durgunluk veren bulmacalar ve korkunç oyuncaklar sizi bekliyor. Kavga edin ve güvenliğe giden yolu sallayın. Kaçmaya çalış- ve annenin seni bulmasına izin verme. Peki, Poppy Playtime Chapter 2 ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

POPPY PLAYTIME CHAPTER 2 ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI

Poppy Playtime Chapter 2'nin 5 Mayıs Perşembe günü piyasaya sürüleceği geliştirici ve yayıncı ekip MOB Games'in resmi Twitter hesabından duyuruldu.

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Poppy Playtime Chapter 2 çıkış tarihi açıklandı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

oyun, Gamegar,, Haberler

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