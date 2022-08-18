Police Simulator Patrol Officer sistem gereksinimleri neler? Police Simulator Patrol Officer kaç GB?
Gamegar Haberleri
Aesir Interactive'in geliştiriciliğini yapıp Astragon Entertainment'ın yayıncılığını üstlendiği açık dünya polis simülatörü Police Simulator Patrol Officer'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Police Simulator Patrol Officer sistem gereksinimleri neler? Police Simulator Patrol Officer kaç GB? Detayları haberimizde…
Polis memuru olarak görev aldığınız Police Simulator Patrol Officer'da bir gününüzü suçlarla ve denetlemelerle geçirebilirsiniz. Amerika'nın kurgusal bir kentinde geçen Police Simulator Patrol Officer'da polis aracı ile devriye atabilir, suçluları yakalayabilirsiniz. Peki, Police Simulator Patrol Officer sistem gereksinimleri neler? Police Simulator Patrol Officer kaç GB? İşte detaylar…
Police Simulator Patrol Officer'ı en düşük ayarlarda oynayabilmek için Intel Core i3-2120 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 760 ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3-2120
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
Police Simulator Patrol Officer'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 12 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Erken erişim ile piyasaya sürülen Police Simulator Patrol Officer'ın Steam fiyatı 114,00 TL'dir.