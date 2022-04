PlayStation Store'da yüzde 75'e varan ilkbahar indirimleri başladı

PlayStation Store için indirim vakti geldi. Havaların ısınmasıyla beraber kıştan çıkıldı ve ilkbahara girildi. PlayStation Store'a da ilkbahar indirimleri geldi. İndirim kapsamında PlayStation Store'daki 1185 adet oyuna yüzde 75'e varan indirim geldi.

WWE 2K22, Farming Simulator 22, Rust, The Last of Us Part 2, Cyberpunk 2077 gibi birçok oyun indirime girdi. Sizler için PlayStation Store'da ilkbahar indirimine giren oyunları listeledik.

PLAYSTATION STORE'DA İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR

The Last of Us Part II – 174,50 TL

The Last of Us Remastered – 42,00 TL

Tekken 7 – 38,85 TL

Mortal Kombat X – 72,00 TL

Need For Speed Payback – 86,13 TL

Cyberpunk 2077 – 239,50 TL

God of War – 155,40 TL

Days Gone – 174,50 TL

WWE 2K22 PS4 – 449,25 TL

WWE 2K22 PS5 – 524,25 TL

Farming Simulator 22 – 329,25 TL

Rust Console Edition – 351,20 TL

Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök – 284,25 TL

Far Cry 6 – 284,50 TL

Call of Duty Vanguard – 299,40 TL

Call of Duty Black Ops Cold War – 299,50 TL

PlayStation Store ilkbahar indirim sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.