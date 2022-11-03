PlayStation Plus, yeni aboneliğinin ardından milyonlarca abone kaybetti
Gamegar Haberleri
Sony'nin PlayStation kullanıcıları için tekrardan piyasaya sürdüğü yenilenmiş PlayStation Plus, Haziran ayındaki lansmanının ardından 2 milyondan fazla abonesini kaybetti ve abonelikteki düşüşler hala devam ediyor.
Sony'nin yayınladığı son kazanç raporunad Playstation Plus'ın aylık kullanıcı sayısında düşüş yaşandığı gözlemlendi. Bu düşüşün ise son değişikliklerin ardından geldiği anlaşıldı.
PLAYSTATION PLUS, 2 MİLYON ABONE KAYBETTİ
Sony'nin Haziran ayında Playstation Plus'ı yeniden piyasaya sürmesi, şirketin planladığı gibi gitmedi. Japon teknoloji devinin son finansal raporunda, yenilenmiş PlayStation Plus aboneliğinin piyasaya sürülmesinden bu yana, Temmuz ve Eylül ayları arasında 1,9 milyon abone kaybettiği görüldü.
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ABONE KAYBINA RAĞMEN GELİR ARTTI
Sony'nin CFO'su Hiroki Totoki, "büyük bir ivme kazanmadığını" söyledi. Ancak, 1,9 milyonluk abone kaybına rağmen PlayStation Plus'ın abonelik gelirlerinde yüzde 10'luk bir artış yaşandığı bildirildi. PlayStation Plus, 47,3 milyondan 45,4 milyon abone sayısına düştü.