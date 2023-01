PlayStation Plus Ocak 2023 oyun kataloğu açıklandı

Sony Interactive Entertainment'ın İçerik Edinme ve Operasyonlar Direktörü Adam Michel'in PlayStation Blog'da yaptığı duyuru ile PlayStation Plus Ocak ayı oyun kataloğunu açıkladı. Ocak 2023'te Back 4 Blood, Devil May Cry 5: Special Edition, Life is Strange ve daha fazlası bekliyor olacak.

Her ay PlayStation Plus kullanıcılarına verilen üç PS4 veya PS5 oyunlarının yanı sıra PlayStation Plus Oyun Kataloğu da açıklanmaktadır. 17 Ocak 2023'ten itibaren oynanabilecek PlayStation Plus Ocak 2023 oyun kataloğu oyunları belli oldu.

PLAYSTATION PLUS EXTRA VE PREMIUM OYUNLARI

Back 4 Blood | PS4, PS5

Dragon Ball FighterZ | PS4

Devil May Cry 5: Special Edition | PS5

Life Is Strange: Before the Storm | PS4

Life Is Strange | PS4

Jett: The Far Shore | PS4, PS5

Just Cause 4: Reloaded | PS4

Omno | PS4

Erica | PS4

PLAYSTATION PREMIUM CLASSICS

Syphon Filter 3 | PS1

Star Wars Demolition | PS1

Hot Shot Golf 2 | PS1

BACK 4 BLOOD

Left 4 Dead'in yaratıcılarından heyecan verici bir kooperatif birinci şahıs nişancı oyununda Ridden'a karşı savaşa katılın. İnsanlığın neslinin tükenmesi hat safhadayken, savaşı düşmana götürmek, Ridden'ı ortadan kaldırmak ve dünyayı geri almak size ve arkadaşlarınıza kalmış.

DRAGON BALL FIGHTERZ

Arc System Works'ün bu aksiyon oyununda ikonik, tamamen güçlü savaşçılarla sonsuz muhteşem dövüşler sizi bekliyor. Serinin otantik anime tarzını yakalayan ve öğrenmesi kolay ancak ustalaşması zor bir oyunla birleştiren oyun, franchise ve tür hayranlarını mutlu etmek için birden fazla moda sahiptir.

DEVIL MAY CRY 5: SPECIAL EDITION

Devil May Cry 5 Special Edition'da, heyecan verici hikayede ilerlerken inanılmaz derecede sıkı bir oyun deneyimi için inanılmaz derecede sıkı bir oyun deneyimi için kabarık hız kusursuz kontrolle buluşuyor. Orijinal sürümün bu optimize edilmiş versiyonu, şık aksiyonun zirvesini temsil ediyor.

LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM

Bu seçim ve sonuç odaklı anlatı macerasında, başarıya giden güzel ve popüler bir kız olan Rachel Amber ile beklenmedik bir arkadaşlık kuran 16 yaşındaki bir asi olan Chloe Price, Rachel'ın dünyası bir aile sırrı tarafından altüst edildiğinde, birbirlerine şeytanlarının üstesinden gelme gücü vermek için yeni buldukları ittifak gerekir.

LIFE IS STRANGE

Bu ödüllü ve eleştirel beğeni toplayan epizodik macera oyunu, oyuncunun zamanı geri sarmasına ve geçmişi, bugünü ve geleceği etkilemesine olanak tanır. En iyi arkadaşı Chloe Price'ı kurtarırken zamanı geri sarabileceğini keşfeden fotoğrafçılık uzmanı Max Caulfield'ın hikayesini takip edin.

JETT: THE FAR SHORE

Bu sinematik aksiyon-macerada unutulmaya yüz tutmuş bir halk için bir gelecek oluşturmak için yıldızlararası bir yolculuğa çıkın. İzci Mei olarak, efsanevi bir okyanus gezegenine konuşlanan ilk kişi siz olun. Bir 'jett'in dümenine geçin ve engin bir bilinmeyeni keşfedin.

JUST CAUSE 4: RELOADED

Aksiyon dolu bir açık dünya sandbox deneyimine atlayın ve çok çeşitli silahlar, araçlar ve teçhizatlarla kaosa neden olun. Just Cause 4 Reloaded, yepyeni bir pakette geniş ve patlayıcı bir oyun deneyimi sunuyor ve ek premium içeriğin yanı sıra oyuna daha önce yayınlanan tüm iyileştirmeleri ve eklemeleri içeriyor.

OMNO

Harikalarla dolu antik bir dünyada tek oyunculu bir keşif yolculuğu. Bulmacalar, sırlar ve üstesinden gelinmesi gereken engellerle dolu, kayıp bir medeniyetin gücü sizi ormanlara, çöllere ve tundralara - hatta bulutlara bile taşıyacak. Yolda, sevimli küçük yaratıklardan esrarengiz devlere ve aralarındaki her şeye kadar garip ve harika yaşam formlarıyla dolu canlı bir dünyayı keşfedeceksiniz.

ERICA

Bu yenilikçi canlı aksiyon interaktif gerilim filminde, kararlarınız anlatıyı şekillendiriyor. Babasının cinayetinin kabuslarıyla boğuşan genç bir bayan olan Erica ol. Çocukluğunun travmatik olayları ürkütücü yeni ipuçlarıyla ışığa geri çekilirken, şok edici gerçeği ortaya çıkarmak size kalmış. Yaptığınız her seçim, oyunun nasıl geliştiğini etkiler, sürükleyici dallanma anlatısının finalinde sizi bekleyen birden fazla sonla birlikte.