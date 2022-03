PlayStation Özel Oyunları İlk Günden PS Plus'a Eklenmeyecek

Yenilenen PlayStation Plus servisi artık yüzlerce oyundan oluşan bir kütüphane sunacak. Ancak PlayStation özel oyunları PS Plus servisine ilk günden eklenmeyecek.

PlayStation CEO'su Jim Ryan, GamesIndustry.biz'e verdiği röportajda birinci parti oyunların çıkışının ilk gününde yeni PS Plus servisine dahil edilmeyeceğini açıkladı. Bu, yenilenen PS Plus'ı Xbox Game Pass'ten ayıran bir özellik olacak zira Microsoft, birinci parti oyunlarını ilk günden Game Pass ile abonelere sunuyor.

Ryan, kendi oyunlarını ilk günden PS Plus'a eklemenin "mantıklı olmadığını" belirterek, aksi halde bu oyunların kalitesinde düşüş yaşanacağını ifade etti:

"[Aksi halde] stüdyolarımıza yaptığımız yatırım seviyesi mümkün olmazdı ve bu durumun oyunların kalitesi üzerinde yaratacağı zincirleme etkiyi oyuncuların tercih edeceğini düşünmüyoruz."

Sony Üç Aşamalı Yeni PlayStation Plus Servisini Duyurdu

Sony'nin üç aşamalı yeni PlayStation Plus abonelik sistemi ile 400'e yakın PlayStation 4 ve PS5 oyun kataloğu abonelere sunulacak. Haziran ayında hayata geçecek olan yeni servisin ikinci ve üçüncü aşamaları olan PS Extra ile PS Premium kademesinde Xbox Game Pass benzeri bir kütüphane yer alacak. Ancak Sony'nin geliştirdiği PlayStation özel oyunları PS Plus sistemine ilk günden dahil edilmeyecek. Bu doğrultuda bu yıl çıkacak olan God of War Ragnarök yeni PS Plus sistemine dahil olmayacak.

Öte yandan, birinci parti Sony oyunlarının hiçbir zaman PS Plus'a dahil olmayacağı anlamına gelmiyor. Zira, yeni PS Plus servisi çıkış yaptığında God of War, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Death Stranding ve Returnal gibi oyunlar abonelere sunulacak. Bu bağlamda, ileride çıkacak olan PlayStation özel oyunlarının da çıkış yaptıktan birkaç yıl sonra PS Plus Extra ve Premium kademesine dahil edilmesi oldukça muhtemel gözüküyor.

