PlayStation'dan üzen açıklama: PlayStation Plus, oyun kalitesini düşürecek!

Tüm oyun dünyası PlayStation Plus hizmetinin piyasaya sürülmesini bekliyor. Fakat PlayStation tarafından yapılan bir açıklama beklentilerin yere çakılmasına sebep oldu. Çünkü bütçe dahilinde yapılan planlara göre AAA oyunların kalitesi bozulacak.

Sony'den PlayStation Plus'ın kaderi için kritik açıklama

PlayStation tarafından yapılan açıklamaya göre geliştiriciler eğer oyunlarını PlayStation Plus hizmetine dahil etmeyi düşünüyorsa bütçelerini kısması ve AAA oyunlarının kalitesini düşürmesi gerekecek. Zira şirketin bütçesi şu anda bunu karşılamaya yetmiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan PlayStation yöneticisi Hiroki Totoki, yatırımcılarla yaptığı finansal görüşmede şunları söyledi:

PlayStation Plus oyunları PS5 kalitesinde olmayabilir!

Rakiplerin stratejisi hakkında yorum yapmaktan kaçınacağım. Şu anki düşüncemiz, kaliteli ürünler için geliştirme maliyetlerine ve uygun Ar-Ge yatırımına sahip olmak. Bu, hem platformu iyileştirecek hem de uzun vadede işi iyileştirecek.





PS5'teki AAA tipi oyunları abonelik hizmetlerine sunarsak, bunun için gereken yatırımı azaltmamız gerekebilir. Bu durumdan endişeleniyoruz. Çünkü birinci taraf oyun kalitesini bozar. Bu nedenle, sağlam ürünlerin doğru şekilde tanıtılması için uygun geliştirme maliyetlerini harcadığımızdan emin olmak istiyoruz.







Yapılan bu açıklamanın ardından PlayStation CEO'su Jim Ryan daha önce yaptığını benzer bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:



Yaptığımız oyunlar büyüyor. Daha iyi ve güzel oluyorlar. Daha da zenginleşiyorlar. Ayrıca anlatı güçleniyor. Bu oyunları yayınlandıktan hemen sonra bir abonelik hizmetine sokmak bu erdemli döngüyü kırar ve şu anda yapabildiğimiz şekilde yatırım yapamayız. Yani, yapmıyoruz. Aynı görüşme sırasında Sony tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre ise şirket, birinci taraf oyunlara 40 milyar yen (kabaca 308 milyon dolar) daha harcamak istiyor. Yapılan açıklamanın ise tamamı şu şekilde:





Mevcut stüdyolarımızda birinci taraf yazılımları güçlendirmeyi amaçlayan yazılım geliştirme giderlerini yaklaşık 40 milyar yen artırmayı planlıyoruz. İleriye dönük olarak, birinci taraf yazılımımızı güçlendirerek ve bu yazılımı birden fazla platforma dağıtarak oyun işini büyütmeyi amaçlıyoruz.

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