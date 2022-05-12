PlayStation'dan üzen açıklama: PlayStation Plus, oyun kalitesini düşürecek!
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PlayStation tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation Plus oyunları AAA kalitesinde gelmeyebilir. İşte detaylar...
Tüm oyun dünyası PlayStation Plus hizmetinin piyasaya sürülmesini bekliyor. Fakat PlayStation tarafından yapılan bir açıklama beklentilerin yere çakılmasına sebep oldu. Çünkü bütçe dahilinde yapılan planlara göre AAA oyunların kalitesi bozulacak.
Sony'den PlayStation Plus'ın kaderi için kritik açıklama
PlayStation tarafından yapılan açıklamaya göre geliştiriciler eğer oyunlarını PlayStation Plus hizmetine dahil etmeyi düşünüyorsa bütçelerini kısması ve AAA oyunlarının kalitesini düşürmesi gerekecek. Zira şirketin bütçesi şu anda bunu karşılamaya yetmiyor.
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Konuyla ilgili açıklama yapan PlayStation yöneticisi Hiroki Totoki, yatırımcılarla yaptığı finansal görüşmede şunları söyledi:
PlayStation Plus oyunları PS5 kalitesinde olmayabilir!
Rakiplerin stratejisi hakkında yorum yapmaktan kaçınacağım. Şu anki düşüncemiz, kaliteli ürünler için geliştirme maliyetlerine ve uygun Ar-Ge yatırımına sahip olmak. Bu, hem platformu iyileştirecek hem de uzun vadede işi iyileştirecek.