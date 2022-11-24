PlayStation 6'nın tahmini çıkış tarihi belirlendi

Teknoloji devi Sony, yeni açılan mahkeme belgelerine göre PlayStation 6'nın ne zaman piyasaya sürüleceğine dair kabaca bir fikre sahip ve Microsoft bir sonraki Xbox için aynı zaman çizelgesini takip ediyor.

Konsol oyuncularının merakla araştırdığı konular arasında PlayStation 6 ve bir sonraki Xbox konsolunun ne zaman çıkacağı yer alıyor. Sony, PlayStation 6 için tahmini bir çıkış tarihini kullanıcılar ile paylaştı.

PLAYSTATION 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony tarafında yeni nesil bir PlayStation'ın piyasaya sürülmesi için ortalama olarak 6 – 7 yıl süre ara bulunmaktadır. Sony, PlayStation 5'i Kasım 2020'de piyasaya sürdüğünden bu yana bu tarih göz önüne alındığında PlayStation 6'nın 2027'de piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına itiraz ederek İngiltere hükümetine yapılan yeni argümanlarda Sony, PS6'nın muhtemelen 2027'den sonraya kadar piyasaya sürülmeyeceğini öne sürdü.

Sony, Microsoft'un Call of Duty yayıncısını satın alması durumunda Activision oyunlarını 2027 yılına kadar PlayStation'da tutmayı teklif ettiğinden bahsetmişti. Sony'nin argümanı, eğer bu zamanlama doğruysa, PS6'nın Call of Duty ve diğer popüler Activision oyunları olmadan piyasaya sürülmesi gerekeceği, bu da insanları Xbox'a geçmeye ve böylece pazarı daha az rekabetçi hale getirmeye etkileyebileceğidir.

2028 SONBAHARINDAN ÖNCE ÇIKMAYACAK

Yayınlanan raporda ise PlayStation 6 ve yeni nesil Xbox konsolunun çıkış tarihleri hakkında bilgilendirme yapıldı:

"Yeni nesil konsolların en erken 2028 sonbaharından önce çıkması beklenmiyor. Devam eden küresel kıtlık yarı iletkenler ve tedarik zinciri kesintileri, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'i bir noktaya kadar tedarikini sınırladı."