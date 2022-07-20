PlatinumGames 'Project GG' Dışında Birden Fazla Oyun Geliştiriyor

Japon oyun geliştiricisi PlatinumGames, "Project GG" dışında birden fazla oyun projesi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Famitsu'ya röportaj veren PlatinumGames, yapım aşamasındaki oyun projeleri hakkında bilgiler verdi. Nibel tarafından çevrilip aktarılan bilgilere göre, PlatinumGames kendi IP'si (fikri mülkü) olan Project GG dışında kendine ait bir başka fikri mülk daha geliştiriyor. Bu iki oyun da stüdyonun kendisi tarafından yayınlanacak.

Bunların dışında geliştirme sürecinin farklı aşamalarında olan, hem büyük hem de küçük çaplı birden fazla oyun projesi yer alıyor. Bu oyunlar PlatinumGames tarafından yayınlanmayacak, stüdyo bu projeler için birden fazla oyun dağıtımcısı firma ile çalışıyor.

Şirket oyunlarını küresel çapta dijital ve fiziksel olarak yayınlamayı amaçlıyor. Bununla birlikte mevcut çalışan sayısını da önemli ölçüde arttırmayı ve 1000'den fazla çalışana sahip olmayı hedefliyor.

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Öte yandan, Hideki Kamiya'nın başında yer aldığı Project GG hakkında birkaç küçük yeni detay da açıklandı. Project GG, stüdyonun önceki oyunlarından Bayonetta serisinde yer alan Witch Time gibi kendine özgü ve öne çıkan bir mekanik barındıracak. Oyun, ilk kez duyurulduğundan bu yana ekipten gelen yeni fikirlerle önemli ölçüde genişledi. Kamiya, oyunun olabildiğince iyi bir kaliteye ulaşmasını istiyor ve Tencent'ten alınan yatırım Project GG'nin genişlemesine yardımcı olacak. Oyunla ilgili yeni detayların ne zaman açıklanacağı ise belirsiz.

Geçtiğimiz günlerde, PlatinumGames'in yapım aşamasındaki bir oyununun dağıtımı için Microsoft ile görüşme halinde olduğu öne sürülmüştü. PlatinumGames aslında Microsoft ile daha önceden de çalışmıştı. Stüdyonun Scalebound adlı aksiyon-macera türündeki oyunu Microsoft'un desteğiyle Xbox One ve PC için geliştiriliyordu ancak bu proje 2017'de iptal edildi.

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