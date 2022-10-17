Remoob'un geliştiriciliğini yapıp Next in Game'in yayıncılığını üstlendiği sandbox şehir kurma oyunu olan Pile Up'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Pile up sistem gereksinimleri neler? Pile up kaç GB? Detayları haberimizde...

Pile Up'ta evler inşa etmen, halkının gerekliliklerini karşılaman ve tehlikeli binaları dar bir alanda farklı şekillerde yönetmen gereken sakinleştirici bir strateji oyunudur. Ama sakın bu rahatlatıcı ortamın büyüsüne kapılma, bu güzel şarkıları yalnızca yaptıklarını yok edesin diye dinletiyoruz. Peki, Pile up sistem gereksinimleri neler? Pile up kaç GB? İşte detaylar...

PILE UP SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC oyunu dostu Pile Up'ı 30 FPS'ta oynayabilmek için Intel Core i5-8265U veya eş değer AMD işlemciye, minimum 4 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 1050 veya eş değer AMD ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

PILE UP MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-8265U

: Intel Core i5-8265U Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 1050

: NVIDIA GeForce 1050 Depolama : 1 GB kullanılabilir alan

PILE UP SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i5-10300H

: Intel Core i5-10300H Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX1650

: NVIDIA GeForce GTX1650 Depolama : 1 GB kullanılabilir alan

PILE UP KAÇ GB?

Pile Up'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 1 GB boş depolama alanı gerekmektedir.