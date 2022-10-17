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Pile up sistem gereksinimleri neler? Pile up kaç GB?

Gamegar Haberleri

Pile up sistem gereksinimleri neler? Pile up kaç GB?

Remoob'un geliştiriciliğini yapıp Next in Game'in yayıncılığını üstlendiği sandbox şehir kurma oyunu olan Pile Up'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Pile up sistem gereksinimleri neler? Pile up kaç GB? Detayları haberimizde...

Pile Up'ta evler inşa etmen, halkının gerekliliklerini karşılaman ve tehlikeli binaları dar bir alanda farklı şekillerde yönetmen gereken sakinleştirici bir strateji oyunudur. Ama sakın bu rahatlatıcı ortamın büyüsüne kapılma, bu güzel şarkıları yalnızca yaptıklarını yok edesin diye dinletiyoruz. Peki, Pile up sistem gereksinimleri neler? Pile up kaç GB? İşte detaylar...

Düşük sistemli PC oyunu dostu Pile Up'ı 30 FPS'ta oynayabilmek için Intel Core i5-8265U veya eş değer AMD işlemciye, minimum 4 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 1050 veya eş değer AMD ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

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  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Core i5-8265U
  • Bellek : 4 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 1050
  • Depolama : 1 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Core i5-10300H
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX1650
  • Depolama : 1 GB kullanılabilir alan

Pile Up'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 1 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Pile up sistem gereksinimleri neler? Pile up kaç GB?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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