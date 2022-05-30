Phasmophobia'nın yeni güncellemesi yolda! İki yeni hayalet ekleniyor - Haberler

Phasmophobia'nın geliştirici ve yayıncısı Kinetic Games'in Steam'de yayınladığı geliştirme ön izlemesinde yeni hayalet türleri, arayüz değişikliği, kimlik kartları, oyuncu raporlama ve daha fazlası bir sonraki güncellemede oyuna eklenecek.

HAYALET TÜRLERİ

Phasmophobia'da bulunan 21 adet hayalete yenileri ekleneceği bildirildi. İki adet yeni hayalet eklenerek hayalet türleri 23'e çıkacak. Eklenecek olan hayaletler hakkında sadece bulanık isimleri paylaşıldı. Hayaletlerin yanı sıra kamyonda bazı değişikliklere gidilecek. Yeni kamyon tasarımı ve düzeni v0.6.2 güncellemesi ile oyuncularla buluşacak.

ANA MENÜ

Yeni ana menü kullanıcı arayüzü ile oyuncuların lobi oluşturma şekli değişiyor. Oyuncular artık aynı ekrandan herkese açık ve özel lobiler oluşturabilecek ve birkaç yeni içeriğe daha sahip olacak. Oyunlarınız için maksimum oyuncu sınırını seçebilecek ve son olarak ise oluşturduğunuz lobide tercih edilen dil seçeneğini ekleyebileceksiniz.

SUNNY MEADOWS

Sunny Meadows, yavaş yavaş birçok yeni eşya ile dolduruluyor. Bu hafta cjdxn, kısıtlı alanda kullanılmak üzere bazı işkence araçları oluşturuluyor.

KİMLİK KARTLARI

"Özel zorluk güncellemesi ve geliştirme iyi gidiyor! Son zamanlarda, Lavender Rol temanız ile Prestij temanız arasında geçiş yapma ve rol rozetinizi tamamen gizleme yeteneğini kurdu, ancak elbette yalnızca isterseniz."

OYUNCULARI RAPORLAMA

Oyuncularınızı bozmaya çalışan veya oyunda hile yapan bir oyuncuyu raporlayabileceksiniz. İşlediği suça bağlı olarak ise yasaklama süresi değişecektir. Bununla birlikte, tekrarlanan suçlar yasaklama sürenizi artıracak ve kalıcı yasağa kadar gidecek.

Kitaba oyun içi bir "son oyuncular" sayfası eklenecek ve böylece son oynadığınız oyuncuları da raporlayabileceksiniz. Oyuncuları raporlamak için oyun içi kullanıcı arayüzünden bir görsel yayınlandı: