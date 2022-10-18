PGA TOUR 2K23 sistem gereksinimleri neler? PGA TOUR 2K23 kaç GB?
Gamegar Haberleri
2K'in yayıncılığını yaptığı bir diğer spor oyunu PGA TOUR 2K23'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, PGA TOUR 2K23 sistem gereksinimleri neler? PGA TOUR 2K23 kaç GB? Detayları haberimizde…
PGA TOUR 2K23'te sahada havanızı atın. Tiger Woods dahil oynanabilir erkek ve kadın profesyoneller, yeni lisanslı kurslar, daha fazla kontrol seçeneği, gerçekçi bir PGA TOUR ve MyCAREER, Course Designer ve yeni MyPlayer becerileri ve Arketipleri olan PGA TOUR 2K23'ün sistem gereksinimleri neler? PGA TOUR 2K23 kaç GB? İşte detaylar…
PGA TOUR 2K23'ü 30 FPS ayarlarda oynamak için Intel Core i5-760 veya AMD FX-6200 işlemci, 6 GB RAM ve NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850 ekran kartı gerektirmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8.1 64 bit
- İşlemci: AMD FX-6200 veya Intel Core i5-760
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 veya NVIDIA GTX 660
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel Core i5-4670
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD AMD Radeon RX 5700 XT veya NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
PGA TOUR 2K23'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 12 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
PGA TOUR 2K23'ün Steam fiyatı 699,00 TL iken Deluxe Edition fiyatı ise 999,99 TL'dir.