Perfect Heist 2 sistem gereksinimleri neler? Perfect Heist 2 kaç GB?
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Yüksek sistem gerektirmeyen Payday benzeri aksiyon-soygun ve çok oyunculu oyun Perfect Heist 2'nin sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Perfect Heist 2 sistem gereksinimleri neler? Perfect Heist 2 kaç GB? Detaylar haberimizde…
Bu oyunda, bir soyguncu ekip, polis ekibi tarafından fark edilmemeye çalışırken bir bankadan para ve diğer malları çalmaya çalışır. Polislerin savaşta büyük bir avantajı var, bu yüzden dikkat çekmemek ve kalabalığa karışmak soyguncular için çok önemlidir. Gizlice girerken, delerken, bombalarken veya ganimet için yolunuzu hacklerken kıyafetlerini kılık değiştirmek için çalışanlardan birini bayıltmak için mükemmel anı bekleyin! Peki, Perfect Heist 2 sistem gereksinimleri neler? Perfect Heist 2 kaç GB? İşte detaylar…
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Bağımsız stüdyo yeswecamp tarafından geliştirilen aksiyon soygun oyunu Perfect Heist 2, Payday oyunun daha düşük sistem gerektiren bir oyunudur. Perfect Heist 2 sistem gereksinimleri için minimum 4 GB RAM gerektirirken GeForce 500 serisi ekran kartı ve 1.5 GHz Dual-Core işlemciler ile Perfect Hesit 2'yi çok rahat oynayabilirsiniz.
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1
- İşlemci: 1.5 GHz Dual-Core
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 500 Series
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1
- İşlemci: 1.5 GHz Dual-Core
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 500 Series
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Perfect Heist 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 1 GB boş depolama alanı gerekmektedir.