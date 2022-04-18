Bu oyunda, bir soyguncu ekip, polis ekibi tarafından fark edilmemeye çalışırken bir bankadan para ve diğer malları çalmaya çalışır. Polislerin savaşta büyük bir avantajı var, bu yüzden dikkat çekmemek ve kalabalığa karışmak soyguncular için çok önemlidir. Gizlice girerken, delerken, bombalarken veya ganimet için yolunuzu hacklerken kıyafetlerini kılık değiştirmek için çalışanlardan birini bayıltmak için mükemmel anı bekleyin! Peki, Perfect Heist 2 sistem gereksinimleri neler? Perfect Heist 2 kaç GB? İşte detaylar…

PERFECT HEIST 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Bağımsız stüdyo yeswecamp tarafından geliştirilen aksiyon soygun oyunu Perfect Heist 2, Payday oyunun daha düşük sistem gerektiren bir oyunudur. Perfect Heist 2 sistem gereksinimleri için minimum 4 GB RAM gerektirirken GeForce 500 serisi ekran kartı ve 1.5 GHz Dual-Core işlemciler ile Perfect Hesit 2'yi çok rahat oynayabilirsiniz.

Perfect Heist 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1

İşlemci: 1.5 GHz Dual-Core

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 500 Series

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Perfect Heist 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1

İşlemci: 1.5 GHz Dual-Core

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 500 Series

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Perfect Heist 2 Kaç GB?

Perfect Heist 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 1 GB boş depolama alanı gerekmektedir.