PCS 2022 Bahar Mevsimi Lig Aşaması Tamamlandı!
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PCS 2022 Bahar Mevsiminin lig aşaması tamamlandı ve 8 takım Playoff'lara çıkmaya hak kazandı.
Tayvan, Hong Kong, Makao ve Güneydoğu Asya'nın ligi PCS'te bahar mevsiminin lig aşaması tamamlandı.
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10 takımdan oluşan ligi ilk 8 sırada bitiren takımlar Playoff'lara çıkmaya hak kazandı. Bu takımlar:
PSG Talon (16-2)
J-Team (14-4)
CTBC Flying Oyster (13-5)
Deep Cross Gaming (13-5)
Beyond Gaming (11-7)
Meta Falcon Team (8-10)
Frank Esports (7-11)
Impunity (6-12)
PCS 2022 Playoff
MSI 2022'ye giden Playoff aşamasının formatı şu şekilde:
İlk 8 takım Playoff'lara katılır.
Ligi 1 ve 2. sırada bitiren takımlar, kazananlar havuzunun ikinci turundan başlar. 3, 4, 5 ve 6. takımlar, kazananlar havuzunun 1. turunda eşleşir. 7 ve 8. takımlar ise kaybedenler havuzunun birinci turundan başlar.
Maçlar İkili eleme sistemi ile oynanır.
Birinci turun formatı 3 maçtan oluşur, kalan maçlar ise 5 maçtan oluşur.
Şampiyon olan takım MSI 2022'ye gitmeye hak kazanır.
2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi?— GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022