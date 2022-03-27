PCS 2022 Bahar Mevsimi Lig Aşaması Tamamlandı! - Haberler

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PCS 2022 Bahar Mevsimi Lig Aşaması Tamamlandı!

EsporGazetesi.com - Gamegar
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PCS 2022 Bahar Mevsimi Lig Aşaması Tamamlandı!

PCS 2022 Bahar Mevsiminin lig aşaması tamamlandı ve 8 takım Playoff'lara çıkmaya hak kazandı.

Tayvan, Hong Kong, Makao ve Güneydoğu Asya'nın ligi PCS'te bahar mevsiminin lig aşaması tamamlandı.

Daha fazla oku: Şampiyonluk Ligi'nde Lig Aşaması Tamamlandı!

10 takımdan oluşan ligi ilk 8 sırada bitiren takımlar Playoff'lara çıkmaya hak kazandı. Bu takımlar:

PSG Talon (16-2)

J-Team (14-4)

CTBC Flying Oyster (13-5)

Deep Cross Gaming (13-5)

Beyond Gaming (11-7)

Meta Falcon Team (8-10)

Frank Esports (7-11)

Impunity (6-12)

PCS 2022 Playoff

MSI 2022'ye giden Playoff aşamasının formatı şu şekilde:

İlk 8 takım Playoff'lara katılır.

Ligi 1 ve 2. sırada bitiren takımlar, kazananlar havuzunun ikinci turundan başlar. 3, 4, 5 ve 6. takımlar, kazananlar havuzunun 1. turunda eşleşir. 7 ve 8. takımlar ise kaybedenler havuzunun birinci turundan başlar.

Maçlar İkili eleme sistemi ile oynanır.

Birinci turun formatı 3 maçtan oluşur, kalan maçlar ise 5 maçtan oluşur.

Şampiyon olan takım MSI 2022'ye gitmeye hak kazanır.

EsporGazetesi.com / Gamegar

Güneydoğu, Hong Kong, Tayvan, Asya, Gamegar,, Haberler

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