PASTAVILLA MAC&CHEESE PUBG: BATTLEGROUNDS TURNUVASI BAŞLADI!

Espor arenasında heyecan ve mücadelenin yeni adresi belli oldu. PASTAVILLA'nın organizasyon ve sponsorluğunu üstlendiği Mac&Cheese PUBG: BATTLEGROUNDS Duo Turnuvası başladı!

Türkiye'nin köklü markalarından PASTAVILLA, alanındaki tecrübesini ve lezzetini oyun dünyasına taşıdı. PASTAVILLA'nın organizasyon ve sponsorluğunu gerçekleştirdiği Mac&Cheese Turnuvası'nda takımlar, "çorba parası" için büyük mücadeleler verecek. Toplamda 250 takım ve 500 oyuncunun yarışacağı PUBG: BATTLEGROUNDS Duo Turnuvası 1-12 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuva finalinde en yüksek puana ulaşan 10 takım toplam 20.000?'lik ödül havuzundan payına düşeni almaya hak kazanacak.

PASTAVILLA Mac&Cheese PUBG: BATTLEGROUNDS Duo Turnuvası kayıtları başladı

PASTAVILLA Mac&Cheese Turnuvası'na kayıtlar 1-10 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. 11 Kasım'da gerçekleşecek eleme sürecinde ise her biri 50 takımdan oluşan 5 grup, 1'er maç üzerinden final mücadelesi verecek. Turnuvanın kayıtları, PASTAVILLA adına organizasyonu düzenleyen GIT Esports'un turnuva sayfasından gerçekleştirilecek. Turnuvaya kaydolmak ve detayları incelemek için buradan sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Mac&Cheese PUBG: BATTLEGROUNDS Duo Turnuvası'nda final heyecanı 12 Kasım'da gerçekleşecek. Toplam 26 takım, 3 farklı haritada gerçekleşecek maçlarda en yüksek puanı toplamak için kıyasıya rekabet edecek. Mac&Cheese Turnuvası finalinde mücadele ederek dereceye girmeyi başaran 10 takım 20.000?'lik nakit ödül havuzundan payına düşeni alacak. Turnuvada en yüksek puanı alarak şampiyon olmayı başaran ekip ise 5.000?'lik büyük ödülün sahibi olacak.

Turnuva finali Twitch'te canlı yayınlanacak

PASTAVILLA Mac&Cheese PUBG: BATTLEGROUNDS Duo Turnuvası'nın büyük finali BBL Academy'den tanıdığımız Mert "ABeautifulDeath" Öztürk'ün de katılımı ile Twitch üzerinden canlı olarak yayınlanacak. 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 19: 00'da ABeautifulDeath Twitch kanalında gerçekleşecek final canlı yayınını sakın kaçırmayın!

Turnuva hakkında detaylı bilgilere ve güncel paylaşımlara ulaşmak için PASTAVILLA'nın Instagram hesabını ve GIT Esports Discord kanalını takip edebilirsiniz.