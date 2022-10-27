Paranormal Tales sistem gereksinimleri neler? Paranormal Tales kaç GB?
Gamegar Haberleri
Horror Cam Committee'nin geliştirip Joure tarafından yayınlanan tek oyunculu korku oyunu Paranormal Tales'in sistem gereksinimleri araştırılıyor. Peki, Paranormal Tales sistem gereksinimleri neler? Paranormal Tales kaç GB? Detayları haberimizde…
Unreal Engine 5 ile 2 video oyun geliştiricisi tarafından geliştirildiği bilinen ve gövde kamerası bakış açısıyla oyunculara korku deneyimi yaşatacak Paranormal Tales'in sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Paranormal Tales sistem gereksiimleri neler? Paranormal Tales kaç GB? İşte detaylar…
Paranormal Tales'i 30 FPS ayarlarda oynamak için AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-7500 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 560 ekran kartı gerektirmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-7500
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 veya NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7 8700
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1070
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
Paranormal Tales'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 6 GB boş depolama alanı gerekmektedir.