Paranormal Tales sistem gereksinimleri neler? Paranormal Tales kaç GB?

Unreal Engine 5 ile 2 video oyun geliştiricisi tarafından geliştirildiği bilinen ve gövde kamerası bakış açısıyla oyunculara korku deneyimi yaşatacak Paranormal Tales'in sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Paranormal Tales sistem gereksiimleri neler? Paranormal Tales kaç GB? İşte detaylar…

PARANORMAL TALES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Paranormal Tales'i 30 FPS ayarlarda oynamak için AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-7500 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 560 ekran kartı gerektirmektedir.

PARANORMAL TALES MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core i5-7500

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 veya NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

PARANORMAL TALES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7 8700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

PARANORMAL TALES KAÇ GB?

Paranormal Tales'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 6 GB boş depolama alanı gerekmektedir.