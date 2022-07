Papers, Please Mobil Sürümü Ağustos'ta Çıkış Yapacak

Gerek basından gerekse de oyunculardan bir hayli övgü ve beğeni alan Papers, Please mobil cihazlar için çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Sınırda görev yapan ve insanların belgelerini kontrol ederek kimin içeri gireceğine karar veren bir memuru oynadığımız Papers Please 2013 yılında bilgisayarlar ve sonrasında da PlayStation Vita için çıkış yapmıştı. Yarattığı havası ve basit ama dikkat dikkat gerektiren oynayışıyla oyuncuların beğenisini kazanan yapım, bağımsız oyun denince akla gelen ilk isimlerden birisi haline geldi. Ayrıca oyunun geliştiricisi Lucas Pope 2018'de çıkardığı Return of the Obra Dinn ile yine bolca övgü almış gerek basının gerekse de oyuncuların beğenisini kazanmıştı.

Bilgisayarlarda geçen uzun yılların ardından Papers, Please bu defa da mobil cihazlar için çıkış yapacak. Oyunun yaratıcısı ve arkasındaki isim Lucas Pope, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda oyunun 5 Ağustos tarihinde mobil cihazlara geleceğini söyledi. Pope'un yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Oyunun basit mekaniklere sahip bir bulmaca oyunu olması, oyuncuların onu telefon ve tablet gibi cihazlarda rahatça oynayabileceği anlamına geliyor.Oyunun portu sırasında yapılacak arayüz ve kontrol iyileştirmeleri sayesinde de bu deneyim çok daha rahat ve akıcı olacaktır. Papers, Please mobil cihazlar için 5 Ağustos tarihinde çıkış yapacak bununla beraber Pope yaptığı paylaşımda başka herhangi bir detay vermedi.

Papers, Please hayranları tarafından o kadar beğenilmişti ki 2018'de onun adına kısa bir film bile çekildi. Kinodom Productions tarafından hazırlanan 10 dakika uzunluğundaki film de tıpkı oyunu gibi bir hayli sevildi ve milyonlarca izlenme aldı. Filme ilham olan oyunun arkasındaki isim Lucas Pope'un bundan sonra karşımıza nelerle geleceği ise şimdilik belirsiz.

SaveButonu / Gamegar