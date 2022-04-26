Oyun devi Ubisoft satışa çıktı! Potansiyel alıcılar belli oldu

Geçtiğimiz aylarda potansiyel bir satın alma hakkında soru sorulduğunda Ubisoft'un CEO'su Yves Guillemot, şirketin bağımsız kalabileceğini ancak satın alma tekliflerini de değerlendireceğini söyledi.

UBISOFT SATIŞA ÇIKARILDI

Popüler oyun serileri Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clansy's gibi serilerin geliştiriciliğini üstlenen Fransız şirket Ubisoft, satış olasılığı konusunda şu ana kadar sessiz kaldı ve sadece söylentiler veya spekülasyonlar hakkında yorum yapmadıklarını belirttiler.

Bloomberg, dünyanın en büyük iki özel sermaye şirketi olan Blackstone ve KKR & Co.'nun "Fransız işini incelediğini" ve Ubisoft'ta "ön devralma çıkarı" olduğunu, ancak şirketin henüz potansiyel alıcılarla ciddi müzakerelere girmediğini bildirdi.

Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 70 milyar dolara Microsoft tarafından satın alınan Activision Blizzard'ın ardından Ubisoft'un satışı hakkında akla ilk gelen şirket Microsoft oldu. Ancak, Microsoft'un o taraklarda hiç gözü bulunmuyor gibi görünüyor. Activision'dan hemen sonra ise Sony'de satın alımlara başladı. Bluepoint Games ve Bungie gibi şirketleri bünyesine katmaya karar verdi.