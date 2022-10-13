Overwatch 2 Sunucu Sorunları Nedeniyle Hediye Dağıtacak

Overwatch 2 Hediye Reaper Kostümü ve Uğurluk Nasıl Alınır?

Blizzard'ın sunduğu ilk yardım çantası uğurluğu ve Reaper kostümüne bedava sahip olmak için 25 Ekim ve 1. sezonun bitiş tarihi olan 5 Aralık aralığında hediyenizi almanız gerekiyor. 1. Sezonun bitişinden sonra bu kampanya geçerli olmayacak. Hediyenizi almanız için ise tek yapmanız gereken oyuna giriş yapmak, giriş yaptığınızda bu kozmetikler direkt olarak koleksiyonunuza aktarılacak.