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Overwatch 2 Sunucu Sorunları Nedeniyle Hediye Dağıtacak

Gamegar Haberleri

Overwatch 2 Sunucu Sorunları Nedeniyle Hediye Dağıtacak

Overwatch 2, ileriki haftalarda çıkış haftasında yaşadığı sıkıntıları telafi etmek için hediye kostümler ve X2 deneyim hafta sonları sunacak.

Hediye Reaper Kostümü

Hediye Uğurluk

Overwatch 2 Hediye Reaper Kostümü ve Uğurluk Nasıl Alınır?

Blizzard'ın sunduğu ilk yardım çantası uğurluğu ve Reaper kostümüne bedava sahip olmak için 25 Ekim ve 1. sezonun bitiş tarihi olan 5 Aralık aralığında hediyenizi almanız gerekiyor. 1. Sezonun bitişinden sonra bu kampanya geçerli olmayacak. Hediyenizi almanız için ise tek yapmanız gereken oyuna giriş yapmak, giriş yaptığınızda bu kozmetikler direkt olarak koleksiyonunuza aktarılacak.

Kaynak: SaveButonu / Gamegar

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