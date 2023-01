David Moralejo Sanchez'in geliştirip GrabTheGames ve UpgradePoint'in ortaklaşa yayıncılığını yaptığı basit eğlence üs inşa etme oyunu Outpath First Joruney'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Oynaması ücretsiz üs inşa etme oyunu Outpath First Joruney, deneysel bir tıklama inşa etme oyunudur. Satisfactory, Minecraft, Forager ve diğer birçok inşaat oyunlarından ilham alan Outpath First Joruney sistem gereksinimleri neler? Outpath First Joruney kaç GB? İşte detaylar…

OUTPATH FIRST JOURNEY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu Outpath First Journey'i minimum ayarlarda oynamak için minimum 2 GB RAM ve Intel HD Graphics 4000 veya NVIDIA GeForce GT 240 veya AMD Radeon HD 4670 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

OUTPATH FIRST JORUNEY MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 240 veya AMD Radeon HD 4670 veya Intel HD Graphics 4000

: NVIDIA GeForce GT 240 veya AMD Radeon HD 4670 veya Intel HD Graphics 4000 Depolama : 450 MB kullanılabilir alan

OUTPATH FIRST JOURNEY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD 6870

: NVIDIA GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD 6870 Depolama : 450 MB kullanılabilir alan

OUTPATH FIRST JOURNEY KAÇ GB?

Outpath First Journey'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 450 MB boş depolama alanı gerekmektedir.