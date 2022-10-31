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Outlast 2 sistem gereksinimleri neler? Outlast 2 kaç GB?

Gamegar Haberleri

Outlast 2 sistem gereksinimleri neler? Outlast 2 kaç GB?

Red Barrels tarafından geliştirilip yayınlanan psikolojik korku oyunu Outlast 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, korku oyunu hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Outlast 2 sistem gereksinimleri neler? Outlast 2 kaç GB? Detayları haberimizde…

Sevilen korku oyunu serisi Outlast'in ikinci oyununun sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Outlast 2 sistem gereksinimleri neler? Outlast 2 kaç GB? İşte detaylar…

Outlast 2'yi 30 FPS ayarlarda oynamak için Intel Core i3-530 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 260 veya ATI Radeon HD 4870 ekran kartı gerekmektedir.

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  • İşletim Sistemi: Windows Vista
  • İşlemci: Intel Core i3-530
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 260 veya ATI Radeon HD 4870
  • DirectX: Sürüm 10
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 veya ATI Radeon HD 7850
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Outlast 2'yi oynamak için en temel kurulum dahil 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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