Outlast 2 sistem gereksinimleri neler? Outlast 2 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Red Barrels tarafından geliştirilip yayınlanan psikolojik korku oyunu Outlast 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, korku oyunu hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Outlast 2 sistem gereksinimleri neler? Outlast 2 kaç GB? Detayları haberimizde…
Sevilen korku oyunu serisi Outlast'in ikinci oyununun sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Outlast 2 sistem gereksinimleri neler? Outlast 2 kaç GB? İşte detaylar…
Outlast 2'yi 30 FPS ayarlarda oynamak için Intel Core i3-530 işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 260 veya ATI Radeon HD 4870 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows Vista
- İşlemci: Intel Core i3-530
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 260 veya ATI Radeon HD 4870
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 660 veya ATI Radeon HD 7850
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Outlast 2'yi oynamak için en temel kurulum dahil 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.