Outlast 2 sistem gereksinimleri neler? Outlast 2 kaç GB?

Red Barrels tarafından geliştirilip yayınlanan psikolojik korku oyunu Outlast 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, korku oyunu hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Outlast 2 sistem gereksinimleri neler? Outlast 2 kaç GB? Detayları haberimizde…