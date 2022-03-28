One Piece Odyssey Konsollar ve PC İçin Duyuruldu

Tüm zamanların en popüler animelerinden birisi olan One Piece'in yeni bir oyunu geliyor! Konsollar ve bilgisayarlar için duyurulan One Piece Odyssey 2022 yılı içinde oyuncularla buluşacak.

İlk defa 1997'de okuyucusuyla buluşan One Piece, geçen 25 yılda dünyanın en çok bilinen ve tüketilen serilerinden birisine dönüştü. Gerek yarattığı evreni ve koyduğu kuralları gerekse de karakterleri ve olay örgüsüyle insanları kendisine çeken seri, anime deyince akla ilk gelen isimlerden birisi. Yapılan açıklamalara göre popüler serinin artık bir rol yapma oyunu da olacak.

One Piece'in resmi YouTube hesabından gerçekleştirilen bir yayında oyunun yolda olduğu duyuruldu. Oyunun geliştirici koltuğunda ise ILCA ve Bandai Namco Entertainment oturmakta. ILCA daha önce Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl'ün de geliştiriciliğini yapmıştı. Bandai Namco ise dünya çapında pek çok oyunun geliştirilmesinde ve yayınlanmasında görev alıyor, ayrıca Japon merkezli oyunların Batı pazarına ulaştırılmasında da büyük bir rol oynuyor. Şirket en son FromSoftware'in yeni incisi Elden Ring'in yayıncılığını üstlenmişti.

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Oyunla ilgili paylaşılan ayrıntılardan birisi de çıkış yapacağı platformlarla alakalı. Gelen açıklamalara göre One Piece Odyssey PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series konsolları ve Steam üzerinden de PC için çıkış yapacak. Oyunun 2022 yılı içinde oyuncularla buluşması bekleniyor fakat elimizde çıkış tarihiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamakta.

Oyundaki karakterlerin ve canavarların One Piece'in yaratıcısı ve yazarı Eiichiro Oda tarafından dizayn edileceği de bizlerle paylaşılan bilgiler arasında. Ayrıca Bandai Namco yaptığı açıklamada oyunda birden fazla oynanabilir karakter olacağını ve Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Frankie ve Brook gibi ikonik isimlerin de bu kadroya dahil olacağını söyledi.

SaveButonu / Gamegar