Nvidia, ekran kartı sürücülerini test etmek için yaklaşık 2 milyon saat harcadı

Herhangi bir oyunu 8K 144Hz'de ışın izleme ile oynatan bir ekran kartınız olsa bile sürekli çökme veya takılma gibi problemlerle karşılaşıyorsanız pek bir anlamı kalmaz. Bu nedenle ekran kartının sürücülerinin iyi olması çok önemlidir.

Game Ready Driver programının başlatılmasından bu yana 7 yıl geçti ve bu nedenle YouTube'da sürücülerle alakalı bir video yayınlandı. Videoda 2021 yılı içinde günde binden fazla toplamda 1.8 milyon saat boyunca ekran kartları için test yapıldığını açıkladı.

PC sürücüleri ve özellikle ekran kartı sürücüleri inanılmaz derecede gelişmiş bir yazılım parçalarıdır. Kapalı bir sistem olan konsolun aksine, ekran kartlarının farklı işletim sistemleri ve yazılım yüklemeleri ile sayısız donanım kombinasyonu üzerinde çalışması gerekir.

Nvidia, en son sürücülerinin modern bir savaş uçağının uçuş sistemlerindeki kod miktarına benzeyen 25 milyondan fazla kod satırı içerdiğini söyledi. Ekran kartlarına uygun sürücü testleri yapılmadığı takdirde oyunlarda tam performans sağlayamayabilirsiniz.