No Man's Sky Yapımcısından İlgi Çeken Gizemli Korsan Bayrağı Paylaşımı!

No Man's Sky yapımcısı Twitter hesabından yaptığı gizemli korsan bayraklı paylaşımı ile dikkatleri üstüne çekti. Detaylar haberimizde.

Hello Games kurucusu ve No Man's Sky'ın yapımcısı Sean Murray, Twitter hesabından yaptığı korsan bayrağı paylaşımıyla ilgi topladı. Trilyonlarca farklı gezegeni keşfedebildiğimiz oldukça geniş bir açık dünyaya sahip hayatta-kalma, macera ve keşif oyunu No Man's Sky günümüzde hala kendine has bir kitleye sahip. Yaklaşık 5 yıllık bir oyun olan No Man's Sky ile alakalı olabilecek bir konu gündeme oturdu.

Oyunun yapımcısı Sean Murray, Twitter hesabından gizemli bir korsan bayrağı paylaşımı yaptı. Paylaşımında sadece bir korsan bayrağı emojisi paylaşan Murray, oyunun hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Oyuncular bunun bir gelecek No Man's Sky güncellemesi ile bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Oyunda oyuncuların birbirlerinin gemilerine aynı bir korsan gibi saldırabilmesi üzerine kurulu bir sistemin gelebileceği yönünde tahminler mevcut. Bunun dışında Sea of Thieves oyununa No Man's Sky temalı bazı kozmetiklerin veya içeriklerin gelebileceğini düşünenler de var. Murray, şu anlık bu paylaşımıyla alakalı ekstra bir bilgi paylaşmadı.

Sizce bu paylaşım neyin habercisi? No Man's Sky yapımcısı tarafından yapılan bu paylaşım hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

