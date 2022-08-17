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Nintendo Switch'e iki yeni oyun geliyor

Nintendo Switch'e iki yeni oyun geliyor

Gamegar Haberleri

Nintendo'nun taşınabilir el bilgisayarı Nintendo Switch'e önümüzdeki ay Life is Strange: The Arcadia Bay Collection'ın geleceği duyuruldu.

Çıkış tarihi duyurusuyla birlikte, Square Enix ve geliştirici Dontnod, Switch koleksiyonunun yeni bir fragmanını açıkladı ve ön siparişleri açıldı. Life is Strange ve Life is Strange: Before the Storm'un Switch tarafından optimize edilmiş remastered versiyonu geliyor.

LIFE IS STRANGE, NINTENDO SWITCH'E GELİYOR

Dontnod, remaster'ların geliştirilmiş görseller ve karakter animasyonları, şu anda mevcut olan tüm DLC'ler, tam lisanslı müzikler ve bir sürü hata düzeltmesi içerdiğini söylüyor. The Life is Strange: Before the Strom remaster'da Chloe için Zombie Crypt kıyafeti de yer alıyor.

Square Enix'in sevilen interaktif oyunları Life is Strange ve Life is Strange: Before the Storm, 27 Eylül 2022'de Nintendo Switch için çıkış yapacak.

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Nintendo Switch'e iki yeni oyun geliyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Nintendo Gamegar Haberler

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