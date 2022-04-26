Nintendo, Super Mario filmini erteledi

Mario'nun yaratıcısı ve oyun tasarımcısı Shigeru Miyamoto, duyuru Twitter'da Nintendo of America'nın hesabı aracılığıyla kendisi yaptı. Miyamoto, kendisinin ve filmdeki ortak yapımcısı Illumination CEO'su Chris Meledandri'nin Mario filmi için erteleme kararı aldığını söyledi.

SUPER MARIO FİLMİ ERTELENDİ

Miyamoto, "Super Mario Bros filminde Illumination'daki ortağım Chris-san'a danıştıktan sonra, küresel sürümü Japonya'da İlkbahar 2023-28 Nisan ve Kuzey Amerika'da 7 Nisan'a taşımaya karar verdik" dedi ve özür dileyerek "beklemeye değecek" sözlerine yer verdi.

Eylül 2021 tarihinde Mario rolünü Chris Pratt'in oynayacağı açıklanmıştı. Princess Peach rolünde ise Anya Taylor-Joy ve Mario'nun baş düşmanı Bowser rolünde ise Jack Black gibi isimler yer alıyor.