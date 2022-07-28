Steam'e Nintendo Online klasik oyun kumandası desteği geliyor - Haberler

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Steam'e Nintendo Online klasik oyun kumandası desteği geliyor

Steam'e Nintendo Online klasik oyun kumandası desteği geliyor

Steam'in yayınlanan son güncelleme notlarında Nintendo Switch için yaptığı Nintendo'nun klasik kontrolcüsü için destek ekliyor.

 - Güncelleme:

Steam'in paylaştığı yama notlarında sadece Nintendo Switch Online abonelerinin satın alabileceği kontrol cihazlarına Steam desteği geleceği bildirildi.

STEAM'E NINTENDO KLASİK KONTROLCÜ DESTEĞİ GELDİ

Steam'in 28 Temmuz gecesi yayınladığı Steam Client Update'te "Nintendo Online klasik kontrolcüsü için Steam desteği eklendi" sözlerine yer verdi. Bu sayede Nintendo Online'nın klasik kontrolcüleri ile Steam oyunlarını oynayabileceksiniz.

Bunun yanı sıra dövüş oyunu hayranları için Qanba Obsidian, Dragon Arcade Joysticks ve HORI Fighthing Stick mini 4 kontrolcülerinin de desteği eklendi.

Steam'de yayınlanan istemci güncellemesinde Steam Cloud, Remote Play, macOS/Linux, macOS ve Linux bazında düzeltmeler ve hata gidermeler yapıldı.

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Nintendo Online klasik kontrolcüsüne Steam desteği geliyor

Nintendo Online klasik kontrolcüsüne Steam desteği geliyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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