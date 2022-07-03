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Nier: Automata Nintendo Switch'e geliyor

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Nier: Automata Nintendo Switch'e geliyor

Nintendo Switch'in en çok talep edilen oyunlarından biri olan Square Enix'in popüler oyunu Nier: Automata, bu yıl Nintendo Switch'e geleceği doğrulandı.

Platinum Games tarafından geliştirilip Square Enix tarafından yayınlanan Nier Automata, Ekim ayında Nintendo Switch'e çıkış yapacağı açıklandı.

NIER AUTOMATA SWITCH'E ÇIKIŞ YAPACAK

Zengin hikayeye sahip Nier: Automata, android 2B, 9S ve A2'nin hikayesini ve güçlü makineler tarafından istila edilen makine güdümlü distopyayı geri almak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Nier Automata, 6 Ekim 2022'de Nintendo Switch'e çıkış yapacak.

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Nier: Automata The End of Yorha Edition, daha önce yayınlanmış içeriği ve lansmanda mevcut olacak yeni kostümleri içerir. Başlığın "nihai" veya "yılın oyunu" baskısı gibi görünen şey hakkında fazla bir şey bilmiyoruz, ancak oyunun Switch kütüphanesine dahil edilmesi dikkat çekici. Nier: Automata 2017'de piyasaya sürüldüğünde, kritikler ve hayranlardan övgü aldı ve PlayStation 4 sürümü, toplu inceleme web sitesi Metacritic'te 100 üzerinden 88 puan aldı.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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