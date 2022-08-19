Eğlenceli arcade yarış oyunu Neodash, büyüleyici bir film müziğine tepki veren boşluklar, tuzaklar ve neonlarla dolu ortamlarda tam hızda yarışarak eğlencenin tadını çıkarın. Peki, Neodash sistem gereksinimleri neler? Neodash kaç GB? İşte detaylar…

NEODASH SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Neodash'i minimum sistem gereksinimleriyle oynamak için Intel Core i5-2400 veya AMD FX8320 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 950 ekran kartına sahip olmak gerekmektedir.

NEODASH MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 8

İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD FX-8320

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950

DirectX: Sürüm 10

NEODASH ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2500K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960

DirectX: Sürüm 10

NEODASH KAÇ GB?

Neodash'i oynayabilmek için indirmeniz gereken boş GB alanı belirtilmedi.

NEODASH KONUSU NE?

Kendi yolunuzu tanımlayın ve uçurumdan kaçarken tuzaklar ve engeller arasında saparak, sürüklenerek ve uçarak önünüzdeki sona ulaşana kadar hayatta kalın. Ama bir püf noktası var: dünya topuklarınızda parçalanıyor; hızlı gitsen iyi olur, yoksa başaramayabilirsin.

Neodash sizi benzersiz bir bilime daldırıyor. Müzik tarafından hayata geçirilen fi atmosferi: ortam, ritme farklı şekillerde tepki vererek heyecan verici ve sürükleyici bir görsel-işitsel deneyim yaratır.