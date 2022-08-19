Neodash sistem gereksinimleri neler? Neodash kaç GB?
Gamegar Haberleri
Bağımsız stüdyo Axan Gray'in geliştirip yayınladığı aksiyon yarış oyunu Neodash'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Neodash sistem gereksinimleri neler? Neodash kaç GB? Detayları haberimizde…
Eğlenceli arcade yarış oyunu Neodash, büyüleyici bir film müziğine tepki veren boşluklar, tuzaklar ve neonlarla dolu ortamlarda tam hızda yarışarak eğlencenin tadını çıkarın. Peki, Neodash sistem gereksinimleri neler? Neodash kaç GB? İşte detaylar…
Neodash'i minimum sistem gereksinimleriyle oynamak için Intel Core i5-2400 veya AMD FX8320 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 950 ekran kartına sahip olmak gerekmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 8
- İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD FX-8320
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 950
- DirectX: Sürüm 10
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-2500K
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960
- DirectX: Sürüm 10
Neodash'i oynayabilmek için indirmeniz gereken boş GB alanı belirtilmedi.
Kendi yolunuzu tanımlayın ve uçurumdan kaçarken tuzaklar ve engeller arasında saparak, sürüklenerek ve uçarak önünüzdeki sona ulaşana kadar hayatta kalın. Ama bir püf noktası var: dünya topuklarınızda parçalanıyor; hızlı gitsen iyi olur, yoksa başaramayabilirsin.
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Neodash sizi benzersiz bir bilime daldırıyor. Müzik tarafından hayata geçirilen fi atmosferi: ortam, ritme farklı şekillerde tepki vererek heyecan verici ve sürükleyici bir görsel-işitsel deneyim yaratır.