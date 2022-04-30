NBA 2K22 Xbox Game Pass'e Eklendi

NBA 2K22, belli bir ücret karşılığında yüzlerce oyuna erişim imkanı veren abonelik sistemi Xbox Game Pass'in kütüphanesine eklendi. Ancak popüler basketbol oyununa sadece Xbox One ve Xbox Series X|S kullanıcıları erişebilecek.

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Abonelik sistemlerinin çok sayıda sektörde rağbet görmeye başlamasıyla oyun dünyası bu furyadan nasibini aldı. Cuzi sayılabilecek bir miktarda para vererek yüzlerce oyuna tek hesap üzerinden birden fazla platformda erişebilmek fikri oyuncuların yoğun ilgisini çekiyor. Şirketler de abonelik sistemlerine sürekli olarak yeni oyunlar ekleyerek kütüphanelerini canlı tutuyorlar.

Game Pass'in nisan ayı maratonunda 18 oyun eklendi, 9 oyun ise abonelik sisteminden çıkartıldı. Son olarak 29 Nisan'da sisteme NBA 2K22 eklendi.

Xbox Game Pass Nisan Ayı Oyunları

Nisan ayına genel bir bakış attığımızda Game Pass'e nisan ayında eklenen oyunlar şöyle:

5 Nisan

Cricket 22

MLB The Show 22

7 Nisan

Chinatown Detective Agency

Dragon Age 2

Plants vs. Zombies: Garden Warfare

Star Wars: Squadrons

12 Nisan

Life is Strange: True Colors

Panzer Corps 2

The Dungeon of Naheulbeuk

14 Nisan

Lost in Random

19 Nisan

F1 2021

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Turnip Boy Commits Tax Evasion

26 Nisan

7 Days to Die

Research and Destroy

28 Nisan

Bugsnax

Unsouled

29 Nisan

NBA 2K22

Yukarıda da belirttiğimiz gibi maalesef NBA 2K22 sadece konsol kullanıcısı aboneler için eklenmiş durumda. İlerleyen zamanda PC Game Pass kullanıcıları da oyuna erişebilecek mi henüz belli değil.

SaveButonu / Gamegar