NBA 2K22 Xbox Game Pass'e Eklendi
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NBA 2K22 Xbox Game Pass sistemine eklendi. Oyuna şu an için sadece konsol sahibi aboneler erişebiliyor.
NBA 2K22, belli bir ücret karşılığında yüzlerce oyuna erişim imkanı veren abonelik sistemi Xbox Game Pass'in kütüphanesine eklendi. Ancak popüler basketbol oyununa sadece Xbox One ve Xbox Series X|S kullanıcıları erişebilecek.
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Abonelik sistemlerinin çok sayıda sektörde rağbet görmeye başlamasıyla oyun dünyası bu furyadan nasibini aldı. Cuzi sayılabilecek bir miktarda para vererek yüzlerce oyuna tek hesap üzerinden birden fazla platformda erişebilmek fikri oyuncuların yoğun ilgisini çekiyor. Şirketler de abonelik sistemlerine sürekli olarak yeni oyunlar ekleyerek kütüphanelerini canlı tutuyorlar.
Game Pass'in nisan ayı maratonunda 18 oyun eklendi, 9 oyun ise abonelik sisteminden çıkartıldı. Son olarak 29 Nisan'da sisteme NBA 2K22 eklendi.
Xbox Game Pass Nisan Ayı Oyunları
Nisan ayına genel bir bakış attığımızda Game Pass'e nisan ayında eklenen oyunlar şöyle:
5 Nisan
Cricket 22
MLB The Show 22
7 Nisan
Chinatown Detective Agency
Dragon Age 2
Plants vs. Zombies: Garden Warfare
Star Wars: Squadrons
12 Nisan
Life is Strange: True Colors
Panzer Corps 2
The Dungeon of Naheulbeuk
14 Nisan
Lost in Random
19 Nisan
F1 2021
Need for Speed Hot Pursuit Remastered
Turnip Boy Commits Tax Evasion
26 Nisan
7 Days to Die
Research and Destroy
28 Nisan
Bugsnax
Unsouled
29 Nisan
NBA 2K22
Yukarıda da belirttiğimiz gibi maalesef NBA 2K22 sadece konsol kullanıcısı aboneler için eklenmiş durumda. İlerleyen zamanda PC Game Pass kullanıcıları da oyuna erişebilecek mi henüz belli değil.