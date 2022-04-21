My Truck Game sistem gereksinimleri neler? My Truck Game kaç GB?

Simülasyon üzerine odaklı My Truck Game'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, My Truck Game sistem gereksinimleri neler? İşte detaylar…

MY TRUCK GAME KONUSU NEDİR?

My Truck Game, karayolu kamyonu ve otobüs simülasyonuna dayalı fizik üzerine odaklanmıştır. Ana önceliği ağır vasıtalar için lastik deformasyonu ve süspansiyon simülasyonudur. Oyunun erken erişim aşamasında 24 araç ve 4 haritası bulunuyor. Herhangi bir görev bulunmayın oyunda mevcut haritalarda istediğiniz aracı seçerek keşfe çıkın.

MY TRUCK GAME SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

My Truck Game Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows10 64Bit

İşlemci: Intel Core i7-4790K 4 GHz

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX970

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

My Truck Game Kaç GB?

My Truck Game'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.