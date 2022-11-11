Capcom'ın geliştirip yayınladığı çok oyunculu ve eşli açık dünya rol yapma oyunu Monster Hunter World'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Monster Hunter World sistem gereksinimleri neler? Monster Hunter World kaç GB? Detayları haberimizde…

Serinin en yeni bölümü Monster Hunter: World'de, sürprizlerle ve heyecanla dolu yeni bir dünyada elindeki her şeyi canavarları avlamak için kullanarak en iyi av deneyiminin tadını çıkarabileceğiniz Monster Hunter World'ün sistem gereksinimleri neler? Monster Hunter World kaç GB? İşte detaylar…

MONSTER HUNTER WORLD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Monster Hunter World'ü en düşük ayarlarda oynamak için Intel core i3-9100F veya AMD FX-6300 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon RX 560 ekran kartı gerekmektedir.

MONSTER HUNTER WORLD MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core i3 9100F veya AMD FX-6300

: Intel Core i3 9100F veya AMD FX-6300 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon RX 560

: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon RX 560 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 52 GB kullanılabilir alan

MONSTER HUNTER WORLD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7 3770 veya AMD Ryzen 5 1500X

: Intel Core i7 3770 veya AMD Ryzen 5 1500X Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon RX 570

: NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon RX 570 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 52 GB kullanılabilir alan

MONSTER HUTNER WORLD KAÇ GB?

Monster Hunter World'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 52 GB boş depolama alanı gerekmektedir.