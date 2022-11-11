Monster Hunter World sistem gereksinimleri neler? Monster Hunter World kaç GB?
Gamegar Haberleri
Capcom'ın geliştirip yayınladığı çok oyunculu ve eşli açık dünya rol yapma oyunu Monster Hunter World'ün sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı, oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Monster Hunter World sistem gereksinimleri neler? Monster Hunter World kaç GB? Detayları haberimizde…
Serinin en yeni bölümü Monster Hunter: World'de, sürprizlerle ve heyecanla dolu yeni bir dünyada elindeki her şeyi canavarları avlamak için kullanarak en iyi av deneyiminin tadını çıkarabileceğiniz Monster Hunter World'ün sistem gereksinimleri neler? Monster Hunter World kaç GB? İşte detaylar…
Monster Hunter World'ü en düşük ayarlarda oynamak için Intel core i3-9100F veya AMD FX-6300 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon RX 560 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i3 9100F veya AMD FX-6300
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon RX 560
- DirectX : Sürüm 11
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 52 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i7 3770 veya AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon RX 570
- DirectX : Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 52 GB kullanılabilir alan
Monster Hunter World'ü oynayabilmek için en temel kurulum dahil 52 GB boş depolama alanı gerekmektedir.