Minecraft snapshot 22w24a yayınlandı! Oyuncu raporlama sistemi geliyor
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Minecraft'ın yeni sürümü 1.19 ile gelen yeni güncelleme The Wild'ın 22W24A snapshotı yayınlandı. Yeni snapshotta yeni yaratık Allay'in çoğaltması, sohbetteki oyuncuları bildirme özelliği ve birkaç hatanın düzeltildiği 1.19.1'e doğru ilerliyor.
Sohbet raporlama özelliğiyle ilgili geri bildirimi toplayan Minecraft ekibi, test süresi boyunca yapılan herhangi bir rapor üzerinde işlem yapmayacak. Minecraft'ın sohbet kısmında artık sizleri rahatsız eden veya topluluk kuralları ve topluluk standartlarını ihlal eden oyuncuları bildirmek mümkün olacak.
- Allay yaratığı çoğaltması eklendi
- Sohbetteki oyuncuları raporlama eklendi
- Allay'lar bir müzik kutusunda çalan bir plak ile dans edecek
- Allay'e dans ederken bir Ametist parçası verilirse çoğalacaktır. Bu işlemin 2.5 dakikalık bir bekleme süresi bulunmaktadır.
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Sakıncalı içeriği içeren bireysel sohbet mesajlarını ve raporun kategorisini seçmek için bir muhabir gereklidir. Bu, moderasyon ekibinin harekete geçmesi için en iyi bağlamı sağlayacak yoldur.
- Sosyal medya etkileşimleri ekranı artık çok oyunculu bir oyundayken duraklat ekranından kullanılabilir
- Raporlama için birden fazla sohbet mesajı seçilebilir
- Sohbet raporunun kategorisi, Chat Raporu Kategorileri listesinden seçilebilir
- Raporla ilgili daha fazla ayrıntı ve bilgi sağlamak için ek yorumlar girilebilir