Minecraft snapshot 22w24a yayınlandı! Oyuncu raporlama sistemi geliyor

Sohbet raporlama özelliğiyle ilgili geri bildirimi toplayan Minecraft ekibi, test süresi boyunca yapılan herhangi bir rapor üzerinde işlem yapmayacak. Minecraft'ın sohbet kısmında artık sizleri rahatsız eden veya topluluk kuralları ve topluluk standartlarını ihlal eden oyuncuları bildirmek mümkün olacak.

22W24A YENİ ÖZELLİKLERİ

Allay yaratığı çoğaltması eklendi

Sohbetteki oyuncuları raporlama eklendi

ALLAY

Allay'lar bir müzik kutusunda çalan bir plak ile dans edecek

Allay'e dans ederken bir Ametist parçası verilirse çoğalacaktır. Bu işlemin 2.5 dakikalık bir bekleme süresi bulunmaktadır.

OYUNCU RAPORLAMA SİSTEMİ

Sakıncalı içeriği içeren bireysel sohbet mesajlarını ve raporun kategorisini seçmek için bir muhabir gereklidir. Bu, moderasyon ekibinin harekete geçmesi için en iyi bağlamı sağlayacak yoldur.