Minecraft geliştiricisi Mojang NFT'lere izin vermeyecek

Minecraft'ın internet sitesinde yayınlanan yazıda NFT'lerin Minecraft ile herhangi bir entegrasyonunu desteklemeyeceğini veya izin vermeyeceğini bildirerek Minecraft ekibi olarak NFT'ye karşı olduklarını açıkladı.

MINECRAFT'TA NFT'LERE İZİN VERİLMEYECEK

"Minecraft Kullanım Yönergelerimizde, bir sunucu sahibinin erişim için nasıl ücret alabileceğini ve tüm oyuncuların aynı işlevselliğe erişebilmesi gerektiğini ana hatlarıyla belirtiyoruz. Minecraft'ın herkesin aynı içeriğe erişebildiği bir topluluk olarak kalmasını sağlamak için bu kurallara sahibiz. Ancak NFT'ler, Yönergelerimizle ve Minecraft'ın ruhuyla çelişen kıtlık ve dışlama modelleri oluşturabilir."

Minecraft oyuncularının güvenli ve kapsayıcı bir deneyime sahip olmak için, "blockchain teknolojilerinin Minecraft istemci ve sunucu uygulamalarımıza entegre edilmesine izin verilmez ve dünyalar, kaplamalar, persona öğeleri veya diğer modlar dahil olmak üzere herhangi bir oyun içi içerikle ilişkili NFT'ler oluşturmak için kullanılamaz." sözlerine yer verdi.

NFT NEDİR?

NFT, bir blok zincirinin parçası olan ve genellikle Bitcoin gibi kripto para birimleri ile satın alınan benzersiz, düzenlenemez, dijital bir belirteçtir. Bir NFT, MPEG veya GIF gibi herhangi bir dijital varlık biçimiyle ilişkilendirilebilir, ancak günümüzde en yaygın kullanım durumu JPEG gibi dijital sanattır. Bir NFT'nin satın alınması, orijinal dijital dosyanın sahipliğini belirten belirteci sağlar. Yine de, herhangi bir dijital dosyayla, bu dosya kopyalanabilir, taşınabilir ve hatta silinebilir. NFT'ler ve blok zinciri, fiyatların hızla arttığı ve son zamanlarda gördüğümüz gibi hızla düşebileceği spekülasyonlarla da ilişkilendirilmiştir.