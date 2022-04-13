Minecraft Dungeons sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?
- Güncelleme:
Popüler açık dünya aksiyon macera oyunu Minecraft'ı hikayeli bir şekilde oynamak isteyen oyuncular için piyasaya sürülen Minecraft Dungeons sistem gereksinimleri neler? Minecraft Dungeon kaç GB? Detaylar haberimizde…
Klasik zindan yaratıklarından esinlenerek Minecraft evreninde gerçekleşen yepyeni aksiyon-macera oyununda dövüşerek ilerleyin! Zindanlara tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte girin! Aksiyon ve hazinelerle dolu çok çeşitli seviyeler arasında dört oyuncuyla birlikte savaşabilir, tüm seviyelerde köylüleri kurtarmak ve kötü Ark Serseri Köylü'yü indirmek için destansı bir macera yaşayabilirsiniz! Peki, Minecraft Dungeons sistem gereksinimleri neler? Minecraft Dungeon kaç GB? İşte detaylar…
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Dört oyuncuya kadar destekleyen Minecraft Dungeons'ta karakterinizi kişiselleştirebilir ve yakın dövüş silahlarıyla çok yakından ve bizzat dövüşebilirken, uzak menzilli saldırılardan sakının veya ağır zırhlarla kuşatılmış mob toplulukların arasından geçin.
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Core i5 2.8GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Core i5 2.8GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 6 GB kullanılabilir alan
Minecraft Dungeons'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 6 GB boş depolama alanı gerekmektedir.