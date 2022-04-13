Minecraft Dungeons sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?

Klasik zindan yaratıklarından esinlenerek Minecraft evreninde gerçekleşen yepyeni aksiyon-macera oyununda dövüşerek ilerleyin! Zindanlara tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte girin! Aksiyon ve hazinelerle dolu çok çeşitli seviyeler arasında dört oyuncuyla birlikte savaşabilir, tüm seviyelerde köylüleri kurtarmak ve kötü Ark Serseri Köylü'yü indirmek için destansı bir macera yaşayabilirsiniz! Peki, Minecraft Dungeons sistem gereksinimleri neler? Minecraft Dungeon kaç GB? İşte detaylar…

Dört oyuncuya kadar destekleyen Minecraft Dungeons'ta karakterinizi kişiselleştirebilir ve yakın dövüş silahlarıyla çok yakından ve bizzat dövüşebilirken, uzak menzilli saldırılardan sakının veya ağır zırhlarla kuşatılmış mob toplulukların arasından geçin.

MINECRAFT DUNGEONS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Minecraft Dungeons Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Core i5 2.8GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Core i5 2.8GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Minecraft Dungeons Kaç GB?

Minecraft Dungeons'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 6 GB boş depolama alanı gerekmektedir.