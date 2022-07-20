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Minecraft çöktü mü? Minecraft beklenmedik bir hata oluştu!

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Minecraft çöktü mü? Minecraft beklenmedik bir hata oluştu!

Mojang'ın popüler açık dünya hayatta kalma oyunu Minecraft'a bağlanamayan oyuncular Minecraft çöktü mü? Sorularına cevap arıyor. Minecraft'ı başlatırken "Beklenmedik bir hata oluştu ve oyun çöktü. Rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" hatası ile karşılaşıyor. Peki, Minecraft çöktü mü? Minecraft beklenmedik bir hata oluştu! Detayları haberimizde…

Tüm zamanların en popüler açık dünya hayatta kalma oyunu Minecraft'a girmeye çalışan oyuncular beklenmedik bir hata oluştu hatasıyla karşılaşıyor. Peki, Minecraft çöktü mü? Minecraft beklenmedik bir hata oluştu! İşte detaylar…

MINECRAFT ÇÖKTÜ MÜ?

Mojang'ın geliştiriciliğini yaptığı açık dünya hayatta kalma oyunu Minecraft'ın çöktüğü oyuncular tarafından bildiriliyor. Downdetector'da en çok bildirilen sorunlara göre çoğunlukla oturum açmada sorun yaşandığı bildiriliyor. Minecraft'ın tekrardan ne zaman aktif olacağı ise belli değil.

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MINECRAFT BEKLENMEDİK BİR HATA OLUŞTU

Minecraft'a girmeye çalışan oyuncuların "beklenmedik bir hata oluştu ve oyun çöktü. Rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" hatası ile karşılaşması üzerine oyunun çöktüğünü sosyal medyadan bildiriyor.

Minecraft çöktü mü? Minecraft beklenmedik bir hata oluştu!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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