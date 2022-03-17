Minecraft 1.19'un ilk snapshotı yayınlandı! Kurbağa ve Deep Dark biyomu eklendi

Mojang, Minecraft 1.19 The Wild güncellemesinin ilk snapshotını yayınladı, bu da oyuncuların sonunda yeni Minecraft sürümünde neler olacağına bir bakış atmasını sağlayacak.

MINECRAFT 1.19 THE WILD UPDATE

Minecraft Snapshot 22w11a, resmi olarak yayınlandı ve yeni sürümünde oyuna eklenen yeni özellikler arasında kurbağalar ve Deep Dark biyomu bulunurken, yeni biyomda ürpertici derecede korkunç bir yaratık olan Warden eklendi.

MINECRAFT 1.19'A EKLENEN YENİ ÖZELLİKLER

Minecraft'ın 1.19 sürümünde eklenecek olan ürpertici yaratığı Warden, bu snapshot'ta oyuna eklenmedi. Güncellemede yalnızca mangrove blokları, çamur ve kerpiç bloklar, 3D yönlü ses için yeni bir seçenek, kurbağa ve iribaşlar bu snapshot'ta oyuna eklenenler arasında yer aldığı bildiriliyor.

MINECRAFT 1.19 SNAPSHOT NASIL YÜKLENİR?

Bu özelliklerin yanı sıra Wild güncellemesi için bir dizi teknik değişiklik, ince ayar ve hata düzeltmesi de yapılıyor. Minecraft 1.19 snapshot'ını yüklemek için Minecraft başlatıcınızda versiyonlar sekmesinden yeni 22w11a snapshot'ını seçerek yükleyebilirsiniz.

Eğer versiyonlarınız arasında Snapshot'lar bulunmuyor ise Minecraft başlatıcısındaki ayarlar kısmından snapshot versiyonlarını aktif ederek, 1.19 sürümünü deneyebilirsiniz.