Minecraft 1.19 ne zaman çıkacak? The Wild updat ile neler gelecek? - Haberler

Minecraft Live 2021'de duyurulan Minecraft 1.19 ve Minecraft The Wild Update'in 7 Haziran 2022'de yayınlanacağı duyuruldu. Minecraft dünyasını hem güzelleştirecek hem de korkutacak yeni güncellemede oyuna neler ekleneceğini sizler için derledik.

DEEP DARK

Minecraft'ın The Wild güncellemesi ile Overworld yani Minecraft dünyasına iki adet yeni biyom eklenecek. Bunlar Derin Karanlık (Deep Dark) ve Mangrov Bataklığı (Mangrove Swamp). Derin karanlık biyomuna ulaşmak için bir mağaranın derinliklerine inmeniz gerekmektedir, ancak sessiz ve dikkatli olmaya çalışın çünkü Warden'ı uyandırabilirsiniz.

MINECRAFT WARDEN KİMDİR?

Warden, derin karanlıkta sculk shriekers tarafından çağrılan korkutucu bir bosstur. Hem yakın dövüş hem de menzilli saldırılar gerçekleştirebilir. Warden tamamen kördür ve hareket eden varlıkları tanımlamak için koku ve işitme duyularına güvenirler, kısacası sizi göremez ama hissedebilir. Warden'dan uzak durmak için ise gittiğiniz yerlere meşale koymayı unutmayın.

MANGROV BATAKLIĞI

Minecraft'a eklenecek bir diğer biyom ise bir bataklıktır. Mangrove bataklığında büyük kökleri olan mangrov ağaçlar ile kaplı biyomda oyuna kirli su da ekleniyor. Yeni eklenen sandıklı botlar ile bataklığı baştan uca keşfedebilirsiniz. Bataklığa ek olarak ise oyuna kurbağalar da ekleniyor.

ALLAY

Bu güncellemede oyuna üç yeni mob geliyor. Warden'dan zaten yukarıda az çok bahsettik. Warden'a ek olarak yeni sevimli yaratık Allay geliyor. Pillager'ın köşkü ve kampındaki hücrelerde tutulan Allay yaratığı zararsızdır. Allay'e verdiğiniz bir eşyanın örneklerini etrafında tarar ve tarama bittikten sonra öğeyi oyuncuya geri verir.

KURBAĞA

Eklenen son yaratık ise kurbağalar. Kurbağalar sadece sevimli değil, aynı zamanda magma küplerine saldırırsa kurbağa ışık bloğu düşürürler. Bu pek çok seviyede etkileyicidir. Ayrıca kurbağanıza slime vererek onu besleyebilirsiniz.

THE WILD GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Minecraft The Wild güncellemesi Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS, Android ve PC'ye 7 Haziran'da çıkış yapacak.