Microsoft'un Activision Blizzard Satın Alımı Brezilya'da da Onaylandı

Brezilya, Suudi Arabistan'ın ardından Microsoft'un Activison Blizzard satın alımı anlaşmasını onaylayan ikinci ülke oldu.

Brezilya'daki Ekonomik Savunma İdari Konseyi (CADE), Microsoft'un 68,7 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alımı işlemini inceleme sürecini sonlandırdı. Konsey yürüttüğü inceleme sonucunda söz konusu satın alımı "herhangi bir kısıtlama olmaksızın" onaylama kararı aldı.

Bu yılın başlarında Microsoft, Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurmuştu. Video oyun endüstrisindeki rekor düzeydeki bu satın alım işlemi sektördeki hızlanan konsolidasyon süreci sonrası tekelciliğe karşı dünya çapındaki birçok regülatör tarafından inceleme altına alınmıştı.

Microsoft Activision Blizzard'ı 68 Milyar Dolara Satın Alıyor

ABD ve Avrupa Birliği başta olmak üzere Birleşik Krallık, Brezilya ve Suudi Arabistan gibi çeşitli ülkelerdeki ilgili kurumlar, söz konusu dev satın alımın tekelciliğe yol açıp açmadığını denetleme süreçlerini başlamıştı. Suudi Arabistan ağustos ayında bu satın alım işlemini onaylayan ilk ülke olmuştu.

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma girişimi, Xbox ve PlayStation arasında Call of Duty markası nedeniyle gündem olmuştu. Xbox'ın Başkanı Phil Spencer, satın alım işlemi onaylansa dahi Call of Duty serisini PlayStation platformunda tutmaya devam etme istekleri olduğunu açıklamıştı.

Brezilya'daki CADE, Activision Blizzard satın alım işlemini inceleme sürecini kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşan nadir kurumlar arasında yer alıyor. Kurul, Microsoft ve Sony başta olmak üzere video oyun endüstrisindeki birçok büyük firmadan söz konusu satın alımla ilgili değerlendirmede bulunmasını talep etmiş ve gelen cevaplar kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu belgelerde Sony, Actisivion Blizzard satın alımının geçmesi halinde Call of Duty'nin Xbox'a özel olacağını ve bunun kullanıcıların konsol satın alım kararlarını etkileyerek PlayStation'ın rekabet edemeyeceğini iddia etmişti.

Sony benzer endişelerini Activision Blizzard satın alımını incelemeyen diğer ülkelerde de dile getirmişti. Birleşik Krallık'taki Rekabet ve Piyasaya Otoritesi (CMA), Activision Blizzard satın alımını inceleme sürecindeki ilk aşamanın ardından bu satın alım anlaşması ile Microsoft'un Call of Duty serisine sahip olması neticesinde PlayStation'ın rekabet edebilmesinde yaratacağı etkilerin endişesi ile incelemede ikinci ve daha detaylı aşamaya geçtiğini açıklamıştı. İkinci aşama 1 Mart 2023'te sona erecek ve CMA bu tarihe kadar kararını açıklayacak.

ABD'deki Federal Ticaret Komisyonu (FTC)'nun ise Microsoft'un 68,7 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alım anlaşmasını inceleme sürecini kasım ayı sonuna kadar sonuçlandırması bekleniyor.

Avrupa Birliği'ne bağlı komisyon da şu anda Microsoft'un Activision Blizzard satın alımı için ilk aşama incelemesini sürdürüyor. 8 Kasım'a kadar bu incelemeyi sonlandıracak olan Avrupa Birliği Komisyonu, satın alım işlemini onaylayabilir ya da CMA gibi ikinci inceleme aşamasına geçebilir.