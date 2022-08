Microsoft'tan Dev İddia: Sony Xbox Game Pass'e Oyun Çıkarılmaması İçin Para Ödüyor

Microsoft'tna gelen dev iddiaya göre Sony Xbox Game Pass kütüphanesinin büyümesini durdurmak için geliştiricilere para ödüyor.

Teknoloji ve yazılım devi Microsoft oyun dünyasındaki ezeli rakibi hakkında kritik bir iddiada bulundu. Geçtiğimiz aylarda Activision Blizzard'ı idrak edilmesi güç bir meblağ ödeyerek satın alacağını duyuran göre şirket, satın alım sürecinin hukuki gerekliliklerini tamamlamak için sayısız belge hazırlayarak bürokratik süreci sürdürüyor.

Bu belgeleri çeşitli idarelere gönderen Microsoft, Brezilya'nın CADE konseyine de benzer bir belge gönderdi. Oyun devinin Brazilya'nın Ekonomik Savunma İdari Konseyi'ne gönderdiği belgede Sony'nin Xbox'un büyümesini engellemek çeşitli geliştiricilere ödeme yaptığı ibaresi yer aldı.

İşte CADE'ye gönderilen belgede yer alan ibarenin tamamı:

"Microsoft'un Xbox Game Pass'i büyütme fırsatı Sony'nin böyle bir büyümeyi engelleme isteği doğrultusunda engellendi. Sony geliştiricilerin içeriklerini Xbox Game Pass'e ve diğer rakip abonelik hizmetlerine eklememesi için 'engelleme hakları' çerçevesinde ödeme yapıyor."

İddiaya göre Sony Xbox Game Pass karşıtı adil olmayan bir çalışma sürdürüyor.

Microsoft uzun bir süredir geliştiriciler ile anlaşarak oyunları ilk günden Xbox Game Pass üzerinden sunuyor. Sony ise geçtiğimiz yıllarda uygun fiyattan aylık yüzlerce oyun sunma yaklaşımının karşısında yer aldı. PlayStation'u merkeze alan ve cihaz üzerinden satış yaklaşımını belirleyen oyun devi sonunda dümeni benzer bir noktaya kırdı ve PS Plus geçtiğimiz ay yeni abonelik hizmetini duyurdu.

Diğer taraftan Microsoft'un Activision'u satın alması ile beraber Call of Duty gibi devasa markaların Xbox'a özel olup olmayacağı konusu oyun dünyasının merkezinde yer alan manşetlerden biri oldu. Microsoft her ne kadar Call of Duty'nin farklı platformlarda yer alacağını belirtse de Sony muhtemel finansal darbelerden endişe duyuyor.

Bomba etkisi yaratan bu iddiaya dair Sony'den henüz bir yanıt gelmedi. Fakat Microsoft'un belgede yer verdiği ibareler rakibini doğrudan hedef alıyor.

"Sony dijital oyun dağıtımındaki liderliğinin kullanıcının dikkatini çeken abonelik hizmetleri tarafından tehdit edilmesini istemiyor. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse Sony Xbox Game Pass gibi kendi gelir modellerini tehdit eden girişimlere karşı çalışmalar yapıyor. "

İlerleyen günlerde sürece dair daha net açıklamalar ortaya çıkacaktır. Microsoft'un Activision Blizzard'ın satın alımını tamamlaması ile beraber konu hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıkacaktır.