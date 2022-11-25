Microsoft, GTA 6'nın çıkış tarihi hakkında tahminde bulundu

Microsoft'un 68,7 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alımının İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu tarafından incelenmeye alınması sonrası Microsoft'un yayınladığı açıklamada GTA 6'nın çıkış tarihi hakkında tahminler paylaşıldı. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? Detayları haberin devamında…

Geçtiğimiz aylarda Rockstar Games tarafında yapılan veri ihlalinin ardından, Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihi havada kaldı. Eylül ayında yapılan sızıntı ile neredeyse 100 GB içerik sosyal medya platformlarında sızdırılırken GTA 6'ya dair ekran görüntüleri paylaşıldı.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Microsoft'un İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'na (CMA) Activision Blizzard'ın satın alınmasıyla ilgili yaptığı son açıklamada Ekim ayında yayınlanan bir makalede sızdırılmış bilgilere dayanarak Microsoft, GTA 6'nın 2024 yılında piyasaya sürüleceği tahmininde bulundu.

Microsoft'un CMA'ya yazdığı ve kamuya açık paylaşılan 111 sayfalık belgede belirli oyun pazarlarının büyümesinden oyun terimlerinin ve uygulamalarının ilerici tanımlarına kadar her şeyi tartışmaktadır.

GTA 6'nın çıkış tarihini merak eden hayranları ilgilendiren bölüm ise belgelerin 24. Sayfasının altında yer almaktadır. Oyun sektöründeki en büyük oyunculardan bazılarının geleceğini vurgulayan kısa bir bölümde Grand Theft Auto serisinin geliştiricisi Rockstar Games'in arkasındaki ana şirket olan Take-Two'yu da içeriyor. Microsoft'un yazılı metininde "Merakla beklenen Grand Theft Auto 6'nın 2024 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor." sözlerine yer verildi.