4A Games'in geliştirip Deep Silver'ın yayıncılığını yaptığı Metro 2023 Redux'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Metro 2023 Redux sistem gereksinimleri neler? Metro 2023 Redux kaç GB? Detayları haberimizde…

2013'te dünya, neredeyse tüm insanlığı yok eden ve Dünya'nın yüzeyini zehirli bir çorak araziye dönüştüren kıyamet olayıyla harap oldu. Bir avuç kurtulan Moskova yeraltının derinliklerine sığındı ve insan uygarlığı yeni bir Karanlık Çağ'a girdi. Yıl 2033. Peki, Metro 2023 Redux sistem gereksinimleri neler? Metro 2023 Redux kaç GB? İşte detaylar…

METRO 2023 REDUX SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Metro 2023 Redux'u en düşük ayarlarda oynamak için Intel çift çekirdekli işlemci, minimum 2 GB RAM ve NVIDIA GeForce 8800 GT ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

METRO 2023 REDUX MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows Vista

İşlemci: Çift çekirdekli işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GT 512 MB veya NVIDIA GeForce GTS 250

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

METRO 2023 REDUX SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Dört çekirdekli işlemci

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 480

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

METRO 2023 REDUX KAÇ GB?

Metro 2023 Redux'u oynayabilmek için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.